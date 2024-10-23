https://1prime.ru/20241023/simonyan-852382889.html

Симоньян: мы работаем, чтобы на выборах во всех странах победил Путин

Симоньян: мы работаем, чтобы на выборах во всех странах победил Путин - 23.10.2024, ПРАЙМ

Симоньян: мы работаем, чтобы на выборах во всех странах победил Путин

Главред телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, говоря о заявлениях о якобы вмешательстве в выборы в Молдавии, "призналась", что... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T22:21+0300

2024-10-23T22:21+0300

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маргарита симоньян

вмешательство

молдавия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Главред телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, говоря о заявлениях о якобы вмешательстве в выборы в Молдавии, "призналась", что работает, чтобы на выборах по всему миру победил Владимир Путин.На полях 16-го саммита БРИКС в Казани Симоньян в беседе с телеканалом НТВ прокомментировала заявления о якобы российском вмешательстве в выборы и референдум в Молдавии."Что значит, мы вмешиваемся? Мы и проводим все выборы, в том числе молдавские. Мы работаем над тем, чтобы во всех странах победил Владимир Путин. Вы разве против?" - заявила главред RT. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сделал заявление о том, что Российская Федерация допустила вмешательство в референдум по членству в Европейском союзе и в выборы президента в Молдавии. По его ничем не подкрепленному утверждению, выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси".

https://1prime.ru/20241023/moldaviya-852346061.html

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маргарита симоньян, вмешательство, молдавия