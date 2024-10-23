https://1prime.ru/20241023/sotrudnichestvo-852353169.html

Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества

Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества - 23.10.2024, ПРАЙМ

Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества

Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, который включает более 160 совместных мероприятий. Об этом говорится в сообщении... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:38+0300

2024-10-23T11:38+0300

2024-10-23T11:38+0300

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МИНСК, 23 окт - ПРАЙМ. Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, который включает более 160 совместных мероприятий. Об этом говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства."Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - заявил глава МО Белоруссии Виктор Хренин.Он также подчеркнул, что страны углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета. Хренин отметил, что на совместном заседании коллегии будут приняты решения по важным вопросам совместной оборонной политики и расширения военного сотрудничества. Глава Минобороны отметил, что взаимодействие двух ведомств является динамичным и эффективным.

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