https://1prime.ru/20241023/sotrudnichestvo-852353169.html
Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества
Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества
Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, который включает более 160 совместных мероприятий. Об этом говорится в сообщении... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:38+0300
2024-10-23T11:38+0300
2024-10-23T11:38+0300
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МИНСК, 23 окт - ПРАЙМ. Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, который включает более 160 совместных мероприятий. Об этом говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства."Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - заявил глава МО Белоруссии Виктор Хренин.Он также подчеркнул, что страны углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета. Хренин отметил, что на совместном заседании коллегии будут приняты решения по важным вопросам совместной оборонной политики и расширения военного сотрудничества. Глава Минобороны отметил, что взаимодействие двух ведомств является динамичным и эффективным.
https://1prime.ru/20241023/oruzhie-852348916.html
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Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МО России
Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества
МО Белоруссии: Минск и Москва утвердили план военного сотрудничества
МИНСК, 23 окт - ПРАЙМ. Министерства обороны Белоруссии и России утвердили план сотрудничества, который включает более 160 совместных мероприятий. Об этом говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.
"Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - заявил глава МО Белоруссии Виктор Хренин.
Он также подчеркнул, что страны углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета. Хренин отметил, что на совместном заседании коллегии будут приняты решения по важным вопросам совместной оборонной политики и расширения военного сотрудничества. Глава Минобороны отметил, что взаимодействие двух ведомств является динамичным и эффективным.
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