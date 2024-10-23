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Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО

Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО

Российские сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:33+0300

2024-10-23T15:33+0300

2024-10-23T15:34+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). Фонд целевого капитала (ФЦК) - это часть имущества НКО, который формируется и пополняется за счет пожертвований и дохода от управления этим имуществом, используется на финансирование уставной деятельности организации. Доход от инвестиций идет на поддержку проектов НКО. Закон разработан в целях исполнения плана мероприятий по реализации концепции содействия развитию благотворительной деятельности в РФ. Он приводит ряд норм закона о порядке формирования и использования целевого капитала НКО в соответствие с действующей практикой. При этом срок утверждения финансового плана такой организации увеличивается с одного до двух месяцев. Кроме того, срок пополнения целевого капитала НКО недвижимым имуществом увеличивается вдвое - до 60 дней. Это обусловлено особенностями существующего нормативного регулирования и высокими издержками по содержанию недвижимости. Эти изменения будут способствовать развитию фондов целевого капитала НКО. Нормы, касающиеся аудита годового отчета о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании и распределении дохода от него приводятся в соответствие с законом об аудиторской деятельности. Право на проведение такого аудита закрепляется за аудиторскими организациями. Отчет будет подлежать обязательной проверке аудиторской организацией, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, на конец отчетного года превысит 20 миллионов рублей. Данные изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года, а сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 ноября текущего года. По информации Минэкономразвития, сейчас в России действует около 300 таких организаций, а объем рынка ФЦК на конец 2023 года превышал 150 миллиардов рублей.

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россия, нко, совет федерации