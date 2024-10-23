Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/sovet-federatsii-852364671.html
Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО
Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО - 23.10.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО
Российские сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:33+0300
2024-10-23T15:34+0300
россия
нко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/68/842526816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1c497e4c63d3569dcd4658621627d1b.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО). Фонд целевого капитала (ФЦК) - это часть имущества НКО, который формируется и пополняется за счет пожертвований и дохода от управления этим имуществом, используется на финансирование уставной деятельности организации. Доход от инвестиций идет на поддержку проектов НКО. Закон разработан в целях исполнения плана мероприятий по реализации концепции содействия развитию благотворительной деятельности в РФ. Он приводит ряд норм закона о порядке формирования и использования целевого капитала НКО в соответствие с действующей практикой. При этом срок утверждения финансового плана такой организации увеличивается с одного до двух месяцев. Кроме того, срок пополнения целевого капитала НКО недвижимым имуществом увеличивается вдвое - до 60 дней. Это обусловлено особенностями существующего нормативного регулирования и высокими издержками по содержанию недвижимости. Эти изменения будут способствовать развитию фондов целевого капитала НКО. Нормы, касающиеся аудита годового отчета о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании и распределении дохода от него приводятся в соответствие с законом об аудиторской деятельности. Право на проведение такого аудита закрепляется за аудиторскими организациями. Отчет будет подлежать обязательной проверке аудиторской организацией, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, на конец отчетного года превысит 20 миллионов рублей. Данные изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года, а сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 ноября текущего года. По информации Минэкономразвития, сейчас в России действует около 300 таких организаций, а объем рынка ФЦК на конец 2023 года превышал 150 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20240703/vinate-849684582.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/68/842526816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99e4c1daceb277b0bf23e3685fd3f74c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нко, совет федерации
РОССИЯ, НКО, Совет Федерации
15:33 23.10.2024 (обновлено: 15:34 23.10.2024)
 
Совфед одобрил закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО

Совфед поддержал закон о порядке работы фондов целевого капитала НКО

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование работы фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО).
Фонд целевого капитала (ФЦК) - это часть имущества НКО, который формируется и пополняется за счет пожертвований и дохода от управления этим имуществом, используется на финансирование уставной деятельности организации. Доход от инвестиций идет на поддержку проектов НКО.
Закон разработан в целях исполнения плана мероприятий по реализации концепции содействия развитию благотворительной деятельности в РФ. Он приводит ряд норм закона о порядке формирования и использования целевого капитала НКО в соответствие с действующей практикой. При этом срок утверждения финансового плана такой организации увеличивается с одного до двух месяцев.
ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз
3 июля, 10:44
Кроме того, срок пополнения целевого капитала НКО недвижимым имуществом увеличивается вдвое - до 60 дней. Это обусловлено особенностями существующего нормативного регулирования и высокими издержками по содержанию недвижимости. Эти изменения будут способствовать развитию фондов целевого капитала НКО.
Нормы, касающиеся аудита годового отчета о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании и распределении дохода от него приводятся в соответствие с законом об аудиторской деятельности. Право на проведение такого аудита закрепляется за аудиторскими организациями. Отчет будет подлежать обязательной проверке аудиторской организацией, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, на конец отчетного года превысит 20 миллионов рублей.
Данные изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года, а сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 ноября текущего года.
По информации Минэкономразвития, сейчас в России действует около 300 таких организаций, а объем рынка ФЦК на конец 2023 года превышал 150 миллиардов рублей.
 
РОССИЯНКОСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала