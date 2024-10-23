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Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Совфед одобрил закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:32+0300

2024-10-23T15:32+0300

2024-10-23T15:32+0300

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого соответствующий показатель составлял 89,32%. Также до 1 января 2026 года продлевается срок приостановления положения закона о военных пенсиях. Оно предусматривает, что денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 % и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100-процентного его размера. -0-

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