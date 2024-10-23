Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/sovfed-852364561.html
Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году - 23.10.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Совфед одобрил закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:32+0300
2024-10-23T15:32+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого соответствующий показатель составлял 89,32%. Также до 1 января 2026 года продлевается срок приостановления положения закона о военных пенсиях. Оно предусматривает, что денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 % и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100-процентного его размера. -0-
https://1prime.ru/20241020/pensiya-852254796.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
15:32 23.10.2024
 
Совфед одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Совет Федерации одобрил закон о расчете военных пенсий в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, уточняющий порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств.
В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого соответствующий показатель составлял 89,32%.
Также до 1 января 2026 года продлевается срок приостановления положения закона о военных пенсиях. Оно предусматривает, что денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 % и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 % до достижения 100-процентного его размера. -0-
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
Уже с 1 января: в России меняются правила индексации пенсий
20 октября, 02:02
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала