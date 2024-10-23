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Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Роскадастра"

Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Роскадастра" - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Роскадастра"

Сенаторы одобрили закон о наделении публично-правовой компании "Роскадастр" полномочиями по выполнению комплексных кадастровых работ за счет средств... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T16:50+0300

2024-10-23T16:50+0300

2024-10-23T16:50+0300

россия

совет федерации

роскадастр

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о наделении публично-правовой компании "Роскадастр" полномочиями по выполнению комплексных кадастровых работ за счет средств федерального бюджета и их классификации по местному, региональному и федеральному значению. Документом предусматриваются классификация комплексных кадастровых работ в зависимости от источника финансирования. Устанавливаются три вида комплексных кадастровых работ. В том числе, комплексные кадастровые работы федерального значения. Также закон устанавливает порядок и особенности выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения, уточняется порядок информирования граждан и юридических лиц, правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения комплексных кадастровых работ. Предусматривается, что правительство РФ установит порядок, в соответствии с которым Росреестр будет осуществлять контроль за осуществлением компанией своих функций и полномочий, а также за соблюдением требований устава компании.

https://1prime.ru/20241023/sovet-federatsii-852364671.html

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россия, совет федерации, роскадастр