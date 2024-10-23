https://1prime.ru/20241023/sovkombank--852368617.html

Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций

Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций

Совкомбанк увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном с 10 до 22 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T17:05+0300

2024-10-23T17:05+0300

2024-10-23T17:05+0300

россия

совкомбанк

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Совкомбанк увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном с 10 до 22 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 200 базисных пунктов. Банк в среду собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П05 с ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 октября. Организатором размещения выступают сам Совкомбанк и банк "ВБРР".

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россия, совкомбанк