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Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций
Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций - 23.10.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций
Совкомбанк увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном с 10 до 22 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:05+0300
2024-10-23T17:05+0300
россия
совкомбанк
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Совкомбанк увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном с 10 до 22 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 200 базисных пунктов. Банк в среду собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П05 с ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 октября. Организатором размещения выступают сам Совкомбанк и банк "ВБРР".
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россия, совкомбанк
РОССИЯ, Совкомбанк
17:05 23.10.2024
 
Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций

Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций до 22 миллиардов рублей

© Совкомбанк Офис Совкомбанка
Офис Совкомбанка
© Совкомбанк
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Совкомбанк увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном с 10 до 22 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 200 базисных пунктов.
Банк в среду собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П05 с ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 октября. Организатором размещения выступают сам Совкомбанк и банк "ВБРР".
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций
17 октября, 16:45
 
РОССИЯСовкомбанк
 
 
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