https://1prime.ru/20241023/spg-852378920.html
В России выросло производство СПГ
В России выросло производство СПГ - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России выросло производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:15+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,9%, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 5,8%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
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росстат, спг
В России выросло производство СПГ
Росстат: производство СПГ в России в январе-сентябре выросло на 7,1%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,9%, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 5,8%.
Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС
По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.