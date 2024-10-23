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В России выросло производство СПГ

В России выросло производство СПГ - 23.10.2024, ПРАЙМ

В России выросло производство СПГ

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:15+0300

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экономика

росстат

спг

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,9%, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 5,8%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20241022/gaz-852324021.html

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