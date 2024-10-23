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В России выросло производство СПГ - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В России выросло производство СПГ
В России выросло производство СПГ - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России выросло производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:15+0300
2024-10-23T19:16+0300
экономика
росстат
спг
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,9%, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 5,8%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
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росстат, спг
Экономика, Росстат, СПГ
19:15 23.10.2024 (обновлено: 19:16 23.10.2024)
 
В России выросло производство СПГ

Росстат: производство СПГ в России в январе-сентябре выросло на 7,1%

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,9%, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 5,8%.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Bloomberg: Россия наращивает поставки СПГ на рынок ЕС
Вчера, 12:08
По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
 
ЭкономикаРосстатСПГ
 
 
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