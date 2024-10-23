https://1prime.ru/20241023/ssha-852345023.html
Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США
Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США - 23.10.2024, ПРАЙМ
Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США
Украинские пехотинцы, которые сдались российским ВС на харьковском направлении, не хотят умирать за интересы Владимира Зеленского и Соединенных Штатов, о чем... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T08:32+0300
2024-10-23T08:32+0300
2024-10-23T08:32+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украинские пехотинцы, которые сдались российским ВС на харьковском направлении, не хотят умирать за интересы Владимира Зеленского и Соединенных Штатов, о чем рассказал представитель российского силового ведомства.Отмечается, что речь идет о военных ВСУ из 63-й отдельной механизированной бригады. Они добровольно сдались в плен, имея при себе образцы униформы, амуниции и вооружения, произведенные странами Североатлантического альянса."Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.Более того, как отметили в ведомстве, сдавшиеся в плен солдаты получили пошаговые указания по технологии сдачи в плен на передовой. Уточняется, что подобные инструкции были ранее распространены в формате листовок над подконтрольной киевским властям территорией.
https://1prime.ru/20241022/svo-852343344.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США
Сдавшиеся с натовским оружием солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украинские пехотинцы, которые сдались российским ВС на харьковском направлении, не хотят умирать за интересы Владимира Зеленского и Соединенных Штатов, о чем рассказал представитель российского силового ведомства.
Отмечается, что речь идет о военных ВСУ из 63-й отдельной механизированной бригады. Они добровольно сдались в плен, имея при себе образцы униформы, амуниции и вооружения, произведенные странами Североатлантического альянса.
"Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.
Более того, как отметили в ведомстве, сдавшиеся в плен солдаты получили пошаговые указания по технологии сдачи в плен на передовой. Уточняется, что подобные инструкции были ранее распространены в формате листовок над подконтрольной киевским властям территорией.
"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине