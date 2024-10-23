https://1prime.ru/20241023/ssha-852345023.html

Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США

Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США - 23.10.2024, ПРАЙМ

Сдавшиеся военные ВСУ сказали, что не хотят умирать за интересы США

Украинские пехотинцы, которые сдались российским ВС на харьковском направлении, не хотят умирать за интересы Владимира Зеленского и Соединенных Штатов, о чем... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T08:32+0300

2024-10-23T08:32+0300

2024-10-23T08:32+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украинские пехотинцы, которые сдались российским ВС на харьковском направлении, не хотят умирать за интересы Владимира Зеленского и Соединенных Штатов, о чем рассказал представитель российского силового ведомства.Отмечается, что речь идет о военных ВСУ из 63-й отдельной механизированной бригады. Они добровольно сдались в плен, имея при себе образцы униформы, амуниции и вооружения, произведенные странами Североатлантического альянса."Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.Более того, как отметили в ведомстве, сдавшиеся в плен солдаты получили пошаговые указания по технологии сдачи в плен на передовой. Уточняется, что подобные инструкции были ранее распространены в формате листовок над подконтрольной киевским властям территорией.

https://1prime.ru/20241022/svo-852343344.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу