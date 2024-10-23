https://1prime.ru/20241023/stal-852371335.html
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке - 23.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке
Профицит стали на мировом рынке уменьшится до 40-50 миллионов тонн к концу года с нынешних 60-80 миллионов тонн за счет замедления роста китайской экономики и... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T18:33+0300
2024-10-23T18:33+0300
2024-10-23T18:34+0300
экономика
сталь
профицит
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/27/767512710_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f089222336642b9b930d2c4e083f3153.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Профицит стали на мировом рынке уменьшится до 40-50 миллионов тонн к концу года с нынешних 60-80 миллионов тонн за счет замедления роста китайской экономики и "деиндустриализации" Европы, заявил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее, во вторник, Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) опубликовала отчет, из которого следует, что мировое производство стали в сентябре уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,6 миллиона тонн. Так, страны ЕС суммарно выпустили 10,5 миллиона тонн стали, что на 0,3% больше, чем год назад. В Китае выпуск снизился на 6,1%, примерно до 77,1 миллиона тонн, а в РФ, по предварительным данным, сократился на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн. "На данный момент профицит стали на мировом рынке оценивается примерно в 60-80 миллионов тонн. Разумеется, он уменьшится к концу этого года, так как основные производители снижают уровень загрузки мощностей. К концу года излишки стали составят 40-50 миллионов тонн", - прокомментировал данные организации эксперт. По его словам, основная причина спада мирового производства стали - это замедление китайской экономики и торможение роста спроса в недвижимости страны. Добавляет негатива деиндустриализация Европы, которая после разрыва отношений с Россией столкнулась с ростом сырьевой себестоимости. Низкий спрос порождает снижение цен, которое в свою очередь чревато закрытием старых низкоэффективных производств в Европе и США, считает Худалов.
https://1prime.ru/20241022/stal-852330960.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/27/767512710_143:0:1402:944_1920x0_80_0_0_400495b51b985992ca82d338201879b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сталь, профицит, прогноз
Экономика, сталь, профицит, прогноз
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке
Эксперт: к концу года профицит стали на мировом рынке снизится до 40-50 млн тонн
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Профицит стали на мировом рынке уменьшится до 40-50 миллионов тонн к концу года с нынешних 60-80 миллионов тонн за счет замедления роста китайской экономики и "деиндустриализации" Европы, заявил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.
Ранее, во вторник, Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) опубликовала отчет, из которого следует, что мировое производство стали в сентябре уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,6 миллиона тонн. Так, страны ЕС суммарно выпустили 10,5 миллиона тонн стали, что на 0,3% больше, чем год назад. В Китае выпуск снизился на 6,1%, примерно до 77,1 миллиона тонн, а в РФ, по предварительным данным, сократился на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн.
"На данный момент профицит стали на мировом рынке оценивается примерно в 60-80 миллионов тонн. Разумеется, он уменьшится к концу этого года, так как основные производители снижают уровень загрузки мощностей. К концу года излишки стали составят 40-50 миллионов тонн", - прокомментировал данные организации эксперт.
WSA зафиксировала сокращение объемов выплавки стали в мире
По его словам, основная причина спада мирового производства стали - это замедление китайской экономики и торможение роста спроса в недвижимости страны. Добавляет негатива деиндустриализация Европы, которая после разрыва отношений с Россией столкнулась с ростом сырьевой себестоимости. Низкий спрос порождает снижение цен, которое в свою очередь чревато закрытием старых низкоэффективных производств в Европе и США, считает Худалов.