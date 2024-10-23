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Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке - 23.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке
Профицит стали на мировом рынке уменьшится до 40-50 миллионов тонн к концу года с нынешних 60-80 миллионов тонн за счет замедления роста китайской экономики и... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T18:33+0300
2024-10-23T18:34+0300
экономика
сталь
профицит
прогноз
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Профицит стали на мировом рынке уменьшится до 40-50 миллионов тонн к концу года с нынешних 60-80 миллионов тонн за счет замедления роста китайской экономики и "деиндустриализации" Европы, заявил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее, во вторник, Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) опубликовала отчет, из которого следует, что мировое производство стали в сентябре уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,6 миллиона тонн. Так, страны ЕС суммарно выпустили 10,5 миллиона тонн стали, что на 0,3% больше, чем год назад. В Китае выпуск снизился на 6,1%, примерно до 77,1 миллиона тонн, а в РФ, по предварительным данным, сократился на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн. "На данный момент профицит стали на мировом рынке оценивается примерно в 60-80 миллионов тонн. Разумеется, он уменьшится к концу этого года, так как основные производители снижают уровень загрузки мощностей. К концу года излишки стали составят 40-50 миллионов тонн", - прокомментировал данные организации эксперт. По его словам, основная причина спада мирового производства стали - это замедление китайской экономики и торможение роста спроса в недвижимости страны. Добавляет негатива деиндустриализация Европы, которая после разрыва отношений с Россией столкнулась с ростом сырьевой себестоимости. Низкий спрос порождает снижение цен, которое в свою очередь чревато закрытием старых низкоэффективных производств в Европе и США, считает Худалов.
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сталь, профицит, прогноз
Экономика, сталь, профицит, прогноз
18:33 23.10.2024 (обновлено: 18:34 23.10.2024)
 
Эксперты прогнозируют сокращение профицита стали на мировом рынке

Эксперт: к концу года профицит стали на мировом рынке снизится до 40-50 млн тонн

© fotolia.com / mady70Сталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© fotolia.com / mady70
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Профицит стали на мировом рынке уменьшится до 40-50 миллионов тонн к концу года с нынешних 60-80 миллионов тонн за счет замедления роста китайской экономики и "деиндустриализации" Европы, заявил РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.
Ранее, во вторник, Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) опубликовала отчет, из которого следует, что мировое производство стали в сентябре уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143,6 миллиона тонн. Так, страны ЕС суммарно выпустили 10,5 миллиона тонн стали, что на 0,3% больше, чем год назад. В Китае выпуск снизился на 6,1%, примерно до 77,1 миллиона тонн, а в РФ, по предварительным данным, сократился на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн.
"На данный момент профицит стали на мировом рынке оценивается примерно в 60-80 миллионов тонн. Разумеется, он уменьшится к концу этого года, так как основные производители снижают уровень загрузки мощностей. К концу года излишки стали составят 40-50 миллионов тонн", - прокомментировал данные организации эксперт.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
WSA зафиксировала сокращение объемов выплавки стали в мире
Вчера, 14:58
По его словам, основная причина спада мирового производства стали - это замедление китайской экономики и торможение роста спроса в недвижимости страны. Добавляет негатива деиндустриализация Европы, которая после разрыва отношений с Россией столкнулась с ростом сырьевой себестоимости. Низкий спрос порождает снижение цен, которое в свою очередь чревато закрытием старых низкоэффективных производств в Европе и США, считает Худалов.
 
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