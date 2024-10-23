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"СберСтрахование" ожидает роста сборов по корпоративному страхованию

"СберСтрахование" ожидает роста сборов по корпоративному страхованию - 23.10.2024, ПРАЙМ

"СберСтрахование" ожидает роста сборов по корпоративному страхованию

"Сбербанк страхование" ожидает, что по итогам 2024 года сборы по корпоративному страхованию вырастут на 43%, до 18,5 миллиарда рублей, следует из презентации к... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T12:05+0300

2024-10-23T12:05+0300

2024-10-23T12:05+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Сбербанк страхование" ожидает, что по итогам 2024 года сборы по корпоративному страхованию вырастут на 43%, до 18,5 миллиарда рублей, следует из презентации к пресс-конференции, посвященной 10-летию компании. "Прогноз на 2024 год по корпоративному страхованию: 18,5 миллиардов рублей сборов, +43% к 2023 году; в 2,3 раза рост относительно показателя 2021 года – года запуска основных линий (корпоративного страхования – ред.)", - указывается в презентации. Там же отмечается, что компания страхует бизнес от всех рисков, участвует также в космическом страховании. "Космическое страхование – это особый вид. Мы в этот рынок пару лет назад вошли и активно там присутствуем. Здесь очень специфичный риск-менеджмент, любая неудача может перечеркнуть многие годы успешной работы, поэтому здесь тема коллабораций, с моей точки зрения, достаточно хорошо работает. Обе наши компании - "СберСтрахование" и "Сбербанк Страхование жизни" участвуют в этом. Недавно с "Байконура" запуск был, был застрахован сам аппарат и жизнь космонавтов", - рассказал в ходе пресс-конференции старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. "Сбербанк страхование" ("СберСтрахование") - дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 год составил 64,7 миллиарда рублей (по данным управленческой отчетности). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале "Эксперт РА" - "ruAAА".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк