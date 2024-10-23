https://1prime.ru/20241023/strakhovanie-852358158.html

"Сберстрахование" за 10 лет застраховало 17 миллионов человек

"Сберстрахование" за 10 лет застраховало 17 миллионов человек - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Сберстрахование" за 10 лет застраховало 17 миллионов человек

"Сбербанк страхование" за 10 лет работы застраховало 17 миллионов человек, помогло более чем 500 тысячам клиентов справиться с последствиями страховых случаев,... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T12:09+0300

2024-10-23T12:09+0300

2024-10-23T12:09+0300

россия

сберстрахование жизни

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Сбербанк страхование" за 10 лет работы застраховало 17 миллионов человек, помогло более чем 500 тысячам клиентов справиться с последствиями страховых случаев, рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский в ходе пресс-конференции, посвященной 10-летию компании. "За 10 лет "СберСтрахование" застраховала 17 миллионов человек, всего у компании сейчас порядка 10 миллионов действующих клиентов. На сегодняшний день компания помогла более чем 500 тысяч клиентов справиться с последствиями страховых случаев. Наибольшая доля выплат по розничным страховым программам пришлась на полисы ОСАГО – 22% от общей суммы выплаченных средств. Следом идут выплаты по добровольному страхованию жилья (18%), ипотечному страхованию (14%), каско (12%) и полисам для путешественников (12%)", - отметил он. Вестеровский напомнил, что одной из первых страховых программ, запущенных с открытием компании в 2014 году, было ипотечное страхование. В 2020 году "Сбербанк Страхование" получило лицензию на добровольное страхование имущества физических лиц. Всего за 10 лет клиенты оформили 25,2 миллиона договоров защиты жилья. Из них 66% пришлось на полисы ипотечного страхования жилья и 34% - на договоры добровольной защиты. По его словам, сегодня компания лидирует в направлении страхования имущества физических лиц, занимая 35% страхового рынка России. Так, примерно каждая четвертая ипотека застрахована в "Сбербанк Страховании". С 2021 года компания начала страховать автомобили. Всего с этого момента автовладельцы оформили в "Сбербанк страховании" 2,2 миллиона полисов ОСАГО и 137 тысяч полисов каско, добавил он. "Сбербанк страхование" ("Сберстрахование") - дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 год составил 64,7 миллиарда рублей (по данным управленческой отчетности). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале "Эксперт РА" - ruAAА.

https://1prime.ru/20241023/strakhovanie-852358027.html

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россия, сберстрахование жизни