Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/torgovlya-852374337.html
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом - 23.10.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T18:39+0300
2024-10-23T18:41+0300
экономика
минфин фрг
дональд трамп
торговая война
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/97/838339762_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_22b89572203c92f808439cbf68848668.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания торговой войны с ЕС в случае его победы на выборах. "Любой торговый конфликт причинит вред обеим сторонам... Торговое противостояние США и ЕС ни для кого не станет успешным", - заявил министр в интервью агентству Bloomberg. Линднер призвал к "трансатлантической солидарности" для "противостояния" Китаю вместо введения обоюдных тарифов в американо-европейской торговле. Он также заверил, что заключение "справедливого торгового соглашения" соответствует интересам как США, так и Евросоюза. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что Евросоюз подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на президентских выборах в ноябре. Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары ЕС "быстро и ощутимо". Другой неназванный европейский дипломат заявил, что члены ЕС координируют свою стратегию под руководством Еврокомиссии. США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года. Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
https://1prime.ru/20241017/es-852227405.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/97/838339762_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_49b99d21d83661f8b0e40ae5b1154154.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин фрг, дональд трамп, торговая война
Экономика, Минфин ФРГ, Дональд Трамп, торговая война
18:39 23.10.2024 (обновлено: 18:41 23.10.2024)
 
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом

Bloomberg: глава минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания торговой войны с ЕС в случае его победы на выборах.
"Любой торговый конфликт причинит вред обеим сторонам... Торговое противостояние США и ЕС ни для кого не станет успешным", - заявил министр в интервью агентству Bloomberg.
Линднер призвал к "трансатлантической солидарности" для "противостояния" Китаю вместо введения обоюдных тарифов в американо-европейской торговле. Он также заверил, что заключение "справедливого торгового соглашения" соответствует интересам как США, так и Евросоюза.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что Евросоюз подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на президентских выборах в ноябре. Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары ЕС "быстро и ощутимо". Другой неназванный европейский дипломат заявил, что члены ЕС координируют свою стратегию под руководством Еврокомиссии.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока
17 октября, 13:21
США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.
Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
 
ЭкономикаМинфин ФРГДональд Трампторговая война
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала