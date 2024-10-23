https://1prime.ru/20241023/torgovlya-852374337.html
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом - 23.10.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T18:39+0300
2024-10-23T18:39+0300
2024-10-23T18:41+0300
экономика
минфин фрг
дональд трамп
торговая война
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания торговой войны с ЕС в случае его победы на выборах. "Любой торговый конфликт причинит вред обеим сторонам... Торговое противостояние США и ЕС ни для кого не станет успешным", - заявил министр в интервью агентству Bloomberg. Линднер призвал к "трансатлантической солидарности" для "противостояния" Китаю вместо введения обоюдных тарифов в американо-европейской торговле. Он также заверил, что заключение "справедливого торгового соглашения" соответствует интересам как США, так и Евросоюза. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что Евросоюз подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на президентских выборах в ноябре. Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары ЕС "быстро и ощутимо". Другой неназванный европейский дипломат заявил, что члены ЕС координируют свою стратегию под руководством Еврокомиссии. США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года. Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
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минфин фрг, дональд трамп, торговая война
Экономика, Минфин ФРГ, Дональд Трамп, торговая война
Глава Минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
Bloomberg: глава минфина Германии предостерег Трампа от торговой войны с ЕС
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания торговой войны с ЕС в случае его победы на выборах.
"Любой торговый конфликт причинит вред обеим сторонам... Торговое противостояние США и ЕС ни для кого не станет успешным", - заявил министр в интервью агентству Bloomberg.
Линднер призвал к "трансатлантической солидарности" для "противостояния" Китаю вместо введения обоюдных тарифов в американо-европейской торговле. Он также заверил, что заключение "справедливого торгового соглашения" соответствует интересам как США, так и Евросоюза.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что Евросоюз подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на президентских выборах в ноябре. Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары ЕС "быстро и ощутимо". Другой неназванный европейский дипломат заявил, что члены ЕС координируют свою стратегию под руководством Еврокомиссии.
В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока
США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.
Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.