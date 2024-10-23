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В России выросло производство цемента

В России выросло производство цемента - 23.10.2024, ПРАЙМ

В России выросло производство цемента

Производство цемента в России в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 50,9 миллиона тонн, следует из... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T16:08+0300

2024-10-23T16:08+0300

2024-10-23T16:08+0300

экономика

россия

цемент

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство цемента в России в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 50,9 миллиона тонн, следует из аналитического обзора рынка отраслевого объединения производителей цемента "Союзцемент". Потребление цемента за девять месяцев, по данным союза, достигло 52,6 миллиона тонн, что на 3,3% больше результата такого же периода прошлого года. По оценке объединения, в январе-сентябре импорт цемента в Россию вырос в годовой динамике на 13% - до 3 миллионов тонн, объем экспорта прибавил 6,7%, составив 883 тысячи тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цемент