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В России выросло производство цемента
В России выросло производство цемента - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России выросло производство цемента
Производство цемента в России в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 50,9 миллиона тонн, следует из... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T16:08+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство цемента в России в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 50,9 миллиона тонн, следует из аналитического обзора рынка отраслевого объединения производителей цемента "Союзцемент". Потребление цемента за девять месяцев, по данным союза, достигло 52,6 миллиона тонн, что на 3,3% больше результата такого же периода прошлого года. По оценке объединения, в январе-сентябре импорт цемента в Россию вырос в годовой динамике на 13% - до 3 миллионов тонн, объем экспорта прибавил 6,7%, составив 883 тысячи тонн.
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россия, цемент
Экономика, РОССИЯ, цемент
В России выросло производство цемента
Производство цемента в России за три квартала выросло на 4%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Производство цемента в России в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% - до 50,9 миллиона тонн, следует из аналитического обзора рынка отраслевого объединения производителей цемента "Союзцемент".
Потребление цемента за девять месяцев, по данным союза, достигло 52,6 миллиона тонн, что на 3,3% больше результата такого же периода прошлого года.
По оценке объединения, в январе-сентябре импорт цемента в Россию вырос в годовой динамике на 13% - до 3 миллионов тонн, объем экспорта прибавил 6,7%, составив 883 тысячи тонн.