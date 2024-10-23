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В Росстате сообщили, как изменились цены на фрукты и овощи
В Росстате сообщили, как изменились цены на фрукты и овощи - 23.10.2024, ПРАЙМ
В Росстате сообщили, как изменились цены на фрукты и овощи
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом растут, в том числе лук репчатый на неделе с 15 по 21 октября подорожал на 2,2%, картофель - на 2%, а морковь и... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:25+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом растут, в том числе лук репчатый на неделе с 15 по 21 октября подорожал на 2,2%, картофель - на 2%, а морковь и яблоки подешевели, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 15 по 21 октября цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,1%. Помимо лука репчатого и картофеля, подорожали бананы (на 1,3%), помидоры (на 1%) и свеклу столовую (на 0,5%). При этом цены на морковь снизились на 2%, яблоки - на 1,8%, на огурцы - на 0,3% и на капусту белокочанную - на 0,2%. "За период с 15 по 21 октября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,6%, сметану +0,9%, молоко стерилизованное и яйца куриные +0,7%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье +0,6%, рыбу мороженую и масло подсолнечное +0,5%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, творог, пшено +0,4%, говядину, сосиски, сардельки, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, чай черный и соль поваренную +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, подорожала баранина, колбасы вареные, маргарин, хлеб пшеничный, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%. Цены на колбасы полукопченые, варено-копченые, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель и водку увеличились на 0,1%.
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цены, овощи, фрукты
Экономика, цены, овощи, фрукты
В Росстате сообщили, как изменились цены на фрукты и овощи
Росстат: морковь и яблоки за неделю подешевели, лук и картофель - подорожали
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом растут, в том числе лук репчатый на неделе с 15 по 21 октября подорожал на 2,2%, картофель - на 2%, а морковь и яблоки подешевели, следует из материалов Росстата.
По данным ведомства, с 15 по 21 октября цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,1%. Помимо лука репчатого и картофеля, подорожали бананы (на 1,3%), помидоры (на 1%) и свеклу столовую (на 0,5%). При этом цены на морковь снизились на 2%, яблоки - на 1,8%, на огурцы - на 0,3% и на капусту белокочанную - на 0,2%.
"За период с 15 по 21 октября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,6%, сметану +0,9%, молоко стерилизованное и яйца куриные +0,7%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье +0,6%, рыбу мороженую и масло подсолнечное +0,5%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, творог, пшено +0,4%, говядину, сосиски, сардельки, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, чай черный и соль поваренную +0,3%", - отмечается в материалах Росстата.
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Кроме того, подорожала баранина, колбасы вареные, маргарин, хлеб пшеничный, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%. Цены на колбасы полукопченые, варено-копченые, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель и водку увеличились на 0,1%.