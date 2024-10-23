https://1prime.ru/20241023/tsifrovoy-rubl-852348372.html
Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю
Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю - 23.10.2024, ПРАЙМ
Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю
Минимальные вложения одного российского банка для внедрения в работу цифрового рубля начинаются от 120 миллионов рублей, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:31+0300
2024-10-23T10:31+0300
2024-10-23T10:31+0300
экономика
россия
банки
цифровой рубль
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минимальные вложения одного российского банка для внедрения в работу цифрового рубля начинаются от 120 миллионов рублей, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя расчеты участников платежного рынка. Отмечается, что для большинства кредитных организаций эта сумма является неподъемной, так как она в несколько раз превышает их годовой бюджет на IT-инфраструктуру. На текущий момент эксперты рассматривают варианты снижения стоимости "входного билета". Отмечается, что такая цена обусловлена тем, что для работы с цифровым рублем банкам сперва нужно адаптировать под него все свои системы: дистанционное банковское обслуживание (ДБО) для физлиц и юрлиц, автоматизированную банковскую систему (АБС), системы комплаенса.Кроме того, как рассказал один из собеседников издания, для адаптации инфраструктуры банка потребуется приобрести новые мощные серверы, купить или написать новое ПО. Этим и объясняются такие "космические" цифры.
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россия, банки, цифровой рубль
Экономика, РОССИЯ, Банки, цифровой рубль
Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю
"Ъ": затраты на подключение банка к цифровому рублю составят ₽120–200 млн
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ.
Минимальные вложения одного российского банка для внедрения в работу цифрового рубля начинаются от 120 миллионов рублей, сообщает
издание "Коммерсантъ", приводя расчеты участников платежного рынка.
Отмечается, что для большинства кредитных организаций эта сумма является неподъемной, так как она в несколько раз превышает их годовой бюджет на IT-инфраструктуру. На текущий момент эксперты рассматривают варианты снижения стоимости "входного билета".
Отмечается, что такая цена обусловлена тем, что для работы с цифровым рублем банкам сперва нужно адаптировать под него все свои системы: дистанционное банковское обслуживание (ДБО) для физлиц и юрлиц, автоматизированную банковскую систему (АБС), системы комплаенса.
Кроме того, как рассказал один из собеседников издания, для адаптации инфраструктуры банка потребуется приобрести новые мощные серверы, купить или написать новое ПО. Этим и объясняются такие "космические" цифры.
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