https://1prime.ru/20241023/tsifrovoy-rubl-852348372.html

Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю

Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю - 23.10.2024, ПРАЙМ

Экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю

Минимальные вложения одного российского банка для внедрения в работу цифрового рубля начинаются от 120 миллионов рублей, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T10:31+0300

2024-10-23T10:31+0300

2024-10-23T10:31+0300

экономика

россия

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цифровой рубль

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минимальные вложения одного российского банка для внедрения в работу цифрового рубля начинаются от 120 миллионов рублей, сообщает издание "Коммерсантъ", приводя расчеты участников платежного рынка. Отмечается, что для большинства кредитных организаций эта сумма является неподъемной, так как она в несколько раз превышает их годовой бюджет на IT-инфраструктуру. На текущий момент эксперты рассматривают варианты снижения стоимости "входного билета". Отмечается, что такая цена обусловлена тем, что для работы с цифровым рублем банкам сперва нужно адаптировать под него все свои системы: дистанционное банковское обслуживание (ДБО) для физлиц и юрлиц, автоматизированную банковскую систему (АБС), системы комплаенса.Кроме того, как рассказал один из собеседников издания, для адаптации инфраструктуры банка потребуется приобрести новые мощные серверы, купить или написать новое ПО. Этим и объясняются такие "космические" цифры.

https://1prime.ru/20241017/tsb-852232999.html

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россия, банки, цифровой рубль