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Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80%

Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80% - 23.10.2024, ПРАЙМ

Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80%

Поток туристов из России во Вьетнам в январе-сентябре вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обсуждается увеличение числа авиарейсов в... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T14:56+0300

2024-10-23T14:56+0300

2024-10-23T15:17+0300

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россия

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туризм

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поток туристов из России во Вьетнам в январе-сентябре вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обсуждается увеличение числа авиарейсов в страну, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак на полях саммита БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем."В январе-сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стороны ведут переговоры об увеличении прямых и чартерных рейсов в страну", - говорится в сообщении по итогам переговоров.В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч российских туристов

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россия, вьетнам, туризм