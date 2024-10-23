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Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80%
Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80% - 23.10.2024, ПРАЙМ
Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80%
Поток туристов из России во Вьетнам в январе-сентябре вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обсуждается увеличение числа авиарейсов в... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:56+0300
2024-10-23T14:56+0300
2024-10-23T15:17+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поток туристов из России во Вьетнам в январе-сентябре вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обсуждается увеличение числа авиарейсов в страну, сообщило правительство РФ.Вице-премьер РФ Александр Новак на полях саммита БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем."В январе-сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стороны ведут переговоры об увеличении прямых и чартерных рейсов в страну", - говорится в сообщении по итогам переговоров.В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч российских туристов
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россия, вьетнам, туризм
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Туризм
Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80%
Поток туристов из России во Вьетнам вырос в январе-сентябре на 80%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Поток туристов из России во Вьетнам в январе-сентябре вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обсуждается увеличение числа авиарейсов в страну, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак на полях саммита БРИКС в Казани провел рабочую встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
"В январе-сентябре 2024 года турпоток из России во Вьетнам вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стороны ведут переговоры об увеличении прямых и чартерных рейсов в страну", - говорится в сообщении по итогам переговоров.
В 2023 году Вьетнам посетили 125 тысяч российских туристов