https://1prime.ru/20241023/turtsiya-852347948.html

В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию

В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию - 23.10.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию

Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T10:19+0300

2024-10-23T10:19+0300

2024-10-23T10:19+0300

экономика

турция

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сша

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для российской военной сферы, передает Financial Times.В результате изменений в электронной таможенной системе Турции, экспорт таких товаров, как микрочипы и системы дистанционного управления, стал невозможным.Отмечается, что причина введения ограничений связана с предупреждением США о возможных последствиях для турецкой стороны. Турецкие власти в свою очередь не анонсировали эти торговые ограничения. Ранее из Турции уже было невозможно отправлять товары европейского происхождения тех же категорий.В издании также заметили, что США, Великобритания, ЕС и Япония определили эти товары, включая микрочипы и системы дистанционного управления, как ключевые для российского импорта в интересах военной промышленности.

https://1prime.ru/20241022/dollary-852328285.html

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турция, россия, сша