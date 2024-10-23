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В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию
В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию - 23.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию
Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:19+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для российской военной сферы, передает Financial Times.В результате изменений в электронной таможенной системе Турции, экспорт таких товаров, как микрочипы и системы дистанционного управления, стал невозможным.Отмечается, что причина введения ограничений связана с предупреждением США о возможных последствиях для турецкой стороны. Турецкие власти в свою очередь не анонсировали эти торговые ограничения. Ранее из Турции уже было невозможно отправлять товары европейского происхождения тех же категорий.В издании также заметили, что США, Великобритания, ЕС и Япония определили эти товары, включая микрочипы и системы дистанционного управления, как ключевые для российского импорта в интересах военной промышленности.
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Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США
В США рассказали о "тайном ограничении" Турцией импорта в Россию
FT: Турция тайно запретила экспорт в РФ ряда товаров американского происхождения
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ.
Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для российской военной сферы, передает
Financial Times.
В результате изменений в электронной таможенной системе Турции, экспорт таких товаров, как микрочипы и системы дистанционного управления, стал невозможным.
Отмечается, что причина введения ограничений связана с предупреждением США о возможных последствиях для турецкой стороны. Турецкие власти в свою очередь не анонсировали эти торговые ограничения. Ранее из Турции уже было невозможно отправлять товары европейского происхождения тех же категорий.
В издании также заметили, что США, Великобритания, ЕС и Япония определили эти товары, включая микрочипы и системы дистанционного управления, как ключевые для российского импорта в интересах военной промышленности.
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