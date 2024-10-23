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Россия в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз - 23.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241023/udobreniya-852344119.html
Россия в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз
Россия в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз - 23.10.2024, ПРАЙМ
Россия в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз
Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T05:20+0300
2024-10-23T05:20+0300
экономика
удобрения
россия
индия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть главным поставщиком этого товара в данную страну, выяснило РИА Новости, изучив статистику индийского министерства торговли и промышленности. Так, по итогам августа 2024 года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в Индию снизились в 17 раз - до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. По сравнению с августом прошлого года поставки снизились в 2,3 раза. Всего за восемь месяцев этого года Нью-Дели закупил российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за весь 2023 год составил 2,3 миллиарда долларов. Больше всего в августе Индия приобрела у России калийных удобрений - на 49,3 миллиона долларов, комплексных удобрений закуплено на 20,9 миллиона и азотных - на 7,2 миллиона. Таким образом в августе Россия в рейтинге главных поставщиков удобрений Индии опустилась с первого на третье место, лидирующую позицию страна держала с января текущего года. Главными же продавцами удобрений стали Оман (102 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (85 миллионов долларов). Ранее во вторник глава российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев призвал ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, чтобы снять торговые барьеры, препятствующие росту поставок минеральных удобрений в эту страну.
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удобрения, россия, индия
Экономика, удобрения, РОССИЯ, ИНДИЯ
05:20 23.10.2024
 
Россия в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз

РФ в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз, до минимума с декабря 2021 года

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство удобрений
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть главным поставщиком этого товара в данную страну, выяснило РИА Новости, изучив статистику индийского министерства торговли и промышленности.
Так, по итогам августа 2024 года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в Индию снизились в 17 раз - до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. По сравнению с августом прошлого года поставки снизились в 2,3 раза.
Всего за восемь месяцев этого года Нью-Дели закупил российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за весь 2023 год составил 2,3 миллиарда долларов.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Ожидается, что экспорт удобрений из России установит новый рекорд
Вчера, 18:53
Больше всего в августе Индия приобрела у России калийных удобрений - на 49,3 миллиона долларов, комплексных удобрений закуплено на 20,9 миллиона и азотных - на 7,2 миллиона.
Таким образом в августе Россия в рейтинге главных поставщиков удобрений Индии опустилась с первого на третье место, лидирующую позицию страна держала с января текущего года. Главными же продавцами удобрений стали Оман (102 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (85 миллионов долларов).
Ранее во вторник глава российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев призвал ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, чтобы снять торговые барьеры, препятствующие росту поставок минеральных удобрений в эту страну.
 
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