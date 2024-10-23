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RS: Украина потеряла четверть населения, и тенденция усугубляется
RS: Украина потеряла четверть населения, и тенденция усугубляется - 23.10.2024, ПРАЙМ
RS: Украина потеряла четверть населения, и тенденция усугубляется
Население Украины сократилось на десять миллионов человек с начала конфликта в 2014 году — на этом фоне этом американские политики подталкивают Киев к снижению... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:04+0300
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Население Украины сократилось на десять миллионов человек с начала конфликта в 2014 году — на этом фоне этом американские политики подталкивают Киев к снижению призывного возраста, призывая забирать молодежь от 18 до 25 лет на фронт, пишет американское издание Responsible Statecraft.Основные демографические потери произошли после ввода российских войск в 2022 году. Рождаемость упала до одного ребенка на женщину, что является самым низким уровнем в Европе и одним из самых низких в мире.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБоевые потери и жертвы среди гражданского населения трудно подсчитать точно. По ряду оценок, в конце 2023 года потери составляли около 70 тысяч человек. Если конфликт затянется, призыв молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет могут усугубить демографический кризис, пишет издание.Тем временем американские политики требуют от Владимира Зеленского призвать молодежь на фронт. Демографические прогнозы не сулят ничего хорошего для экономического процветания Украины. ВСУ столкнутся с трудностями в укомплектовании армии и освоении вооружений по стандартам НАТО.При этом чем больше ресурсов будет выделено на военные нужды, тем меньше останется для гражданской экономики. На Украине зреет усталость от войны, о чем свидетельствуют изменения в опросах общественного мнения. Ярким проявлением этого стал тот факт, что за текущий год из ВСУ дезертировали 51 тысяч солдат.Согласно демографическому прогнозу, к 2040 году трудоспособное население Украины сократится на треть к 2040 году, а число детей упадет вдвое. К тому же накапливающиеся разрушения от боевых действий могут отпугнуть беженцев от возвращения на родину, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США
RS: Украина потеряла четверть населения, и тенденция усугубляется
Демографическая яма. Вашингтон требует молодых украинских призывников
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Население Украины сократилось на десять миллионов человек с начала конфликта в 2014 году — на этом фоне этом американские политики подталкивают Киев к снижению призывного возраста, призывая забирать молодежь от 18 до 25 лет на фронт, пишет американское издание Responsible Statecraft.
Основные демографические потери произошли после ввода российских войск в 2022 году. Рождаемость упала до одного ребенка на женщину, что является самым низким уровнем в Европе и одним из самых низких в мире.
Боевые потери и жертвы среди гражданского населения трудно подсчитать точно. По ряду оценок, в конце 2023 года потери составляли около 70 тысяч человек. Если конфликт затянется, призыв молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет могут усугубить демографический кризис, пишет издание.
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Тем временем американские политики требуют от Владимира Зеленского призвать молодежь на фронт. Демографические прогнозы не сулят ничего хорошего для экономического процветания Украины. ВСУ столкнутся с трудностями в укомплектовании армии и освоении вооружений по стандартам НАТО.
При этом чем больше ресурсов будет выделено на военные нужды, тем меньше останется для гражданской экономики. На Украине зреет усталость от войны, о чем свидетельствуют изменения в опросах общественного мнения. Ярким проявлением этого стал тот факт, что за текущий год из ВСУ дезертировали 51 тысяч солдат.
Согласно демографическому прогнозу, к 2040 году трудоспособное население Украины сократится на треть к 2040 году, а число детей упадет вдвое. К тому же накапливающиеся разрушения от боевых действий могут отпугнуть беженцев от возвращения на родину, отмечается в публикации.