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На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ
На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ - 23.10.2024, ПРАЙМ
На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ
Украина уже получила от Международного валютного фонда (МВФ) около 1,1 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:19+0300
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2024-10-23T13:19+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украина уже получила от Международного валютного фонда (МВФ) около 1,1 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. МВФ согласовал передачу очередного транша кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов менее недели назад, 18 октября. "Около 1,1 миллиарда долларов от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.
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украина, мвф
На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ
Шмыгаль: Украина получила от МВФ уже около 1,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украина уже получила от Международного валютного фонда (МВФ) около 1,1 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
МВФ согласовал передачу очередного транша кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов менее недели назад, 18 октября.
"Около 1,1 миллиарда долларов от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.