https://1prime.ru/20241023/ukraina-852360086.html

На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ

На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ - 23.10.2024, ПРАЙМ

На Украине подсчитали объем средств, полученных от МВФ

Украина уже получила от Международного валютного фонда (МВФ) около 1,1 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:19+0300

2024-10-23T13:19+0300

2024-10-23T13:19+0300

экономика

украина

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Украина уже получила от Международного валютного фонда (МВФ) около 1,1 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. МВФ согласовал передачу очередного транша кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов менее недели назад, 18 октября. "Около 1,1 миллиарда долларов от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мвф