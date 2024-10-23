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На Украине забили тревогу из-за помощи ЕС
На Украине забили тревогу из-за помощи ЕС - 23.10.2024, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за помощи ЕС
Киев может лишиться четырех миллиардов евро от Евросоюза до конца текущего года. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:24+0300
2024-10-23T17:24+0300
2024-10-23T17:31+0300
россия
украина
коррупция на украине
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Киев может лишиться четырех миллиардов евро от Евросоюза до конца текущего года. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По словам парламентария, это произойдет в том случае, если Украина до конца октября не примет законопроект в отношении коррупции."Если до конца октября не принять законопроект о соглашениях со следствием, деньги от ЕС в этом году не получим. А это четыре миллиарда евро, которые перейдут на следующий уже год. "Спасибо" чиновникам, которые сразу нормально не смогли подать закон и затянули до последнего ситуацию.... То есть на все остается 3 пленарных дня. Как всегда сделаем в последний момент", - написал депутат в своем Telegram-канале. Вышеуказанный законопроект предполагает регулирование соглашений о признании вины в коррупции на Украине. Верховная Рада приняла проект в первом чтении 9 октября. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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россия, украина, коррупция на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, коррупция на Украине
На Украине забили тревогу из-за помощи ЕС
Депутат Железняк: Украина рискует не получить €4 миллиарда от ЕС до конца года
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Киев может лишиться четырех миллиардов евро от Евросоюза до конца текущего года. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам парламентария, это произойдет в том случае, если Украина до конца октября не примет законопроект в отношении коррупции.
"Если до конца октября не принять законопроект о соглашениях со следствием, деньги от ЕС в этом году не получим. А это четыре миллиарда евро, которые перейдут на следующий уже год. "Спасибо" чиновникам, которые сразу нормально не смогли подать закон и затянули до последнего ситуацию.... То есть на все остается 3 пленарных дня. Как всегда сделаем в последний момент", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Вышеуказанный законопроект предполагает регулирование соглашений о признании вины в коррупции на Украине. Верховная Рада приняла проект в первом чтении 9 октября.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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