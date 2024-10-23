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"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США
"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США
Белорусский выбор Александр Лукашенко, говоря в интервью для программы "60 минут" о президентских выборах в Соединенных Шатах, заявил, что "дураки все" и, если... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T21:35+0300
2024-10-23T21:35+0300
2024-10-23T21:36+0300
политика
александр лукашенко
выборы в сша
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Белорусский выбор Александр Лукашенко, говоря в интервью для программы "60 минут" о президентских выборах в Соединенных Шатах, заявил, что "дураки все" и, если бы это было в Белоруссии или в Российской Федерации, - ни один бы кандидат не прошел."Да дураки все", - сказал президент Белоруссии. По его словам, "если бы это у нас или в России - ни одного дурака бы не выбрали". "Этот некомпетентный, а тот ляпает черт знает что", - добавил Лукашенко, после чего назвал американские выборы "жуткими" и "глупыми".При этом ему, как передает белорусское госагентство "Белта", ближе позиция Дональда Трампа, чем Камалы Харрис. Хотя с приходом Трампа, по словам Лукашенко, ожидать ничего особо хорошего не приходится, "но все-таки какая-то надежда есть"."Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить, - отметил Лукашенко. - Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа".
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александр лукашенко, выборы в сша
Политика, Александр Лукашенко, выборы в США
"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США
Лукашенко о выборах президента в США: "да дураки все"
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Белорусский выбор Александр Лукашенко, говоря в интервью для программы "60 минут" о президентских выборах в Соединенных Шатах, заявил, что "дураки все" и, если бы это было в Белоруссии или в Российской Федерации, - ни один бы кандидат не прошел.
"Да дураки все", - сказал президент Белоруссии. По его словам, "если бы это у нас или в России - ни одного дурака бы не выбрали".
"Этот некомпетентный, а тот ляпает черт знает что", - добавил Лукашенко, после чего назвал американские выборы "жуткими" и "глупыми".
При этом ему, как передает белорусское госагентство "Белта", ближе позиция Дональда Трампа, чем Камалы Харрис. Хотя с приходом Трампа, по словам Лукашенко, ожидать ничего особо хорошего не приходится, "но все-таки какая-то надежда есть".
Посол рассказал о внешнеторговых связях Белоруссии
"Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить, - отметил Лукашенко. - Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа".