https://1prime.ru/20241023/vybory-852382451.html

"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США

"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Да дураки все". У Лукашенко спросили о выборах президента в США

Белорусский выбор Александр Лукашенко, говоря в интервью для программы "60 минут" о президентских выборах в Соединенных Шатах, заявил, что "дураки все" и, если... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T21:35+0300

2024-10-23T21:35+0300

2024-10-23T21:36+0300

политика

александр лукашенко

выборы в сша

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Белорусский выбор Александр Лукашенко, говоря в интервью для программы "60 минут" о президентских выборах в Соединенных Шатах, заявил, что "дураки все" и, если бы это было в Белоруссии или в Российской Федерации, - ни один бы кандидат не прошел."Да дураки все", - сказал президент Белоруссии. По его словам, "если бы это у нас или в России - ни одного дурака бы не выбрали". "Этот некомпетентный, а тот ляпает черт знает что", - добавил Лукашенко, после чего назвал американские выборы "жуткими" и "глупыми".При этом ему, как передает белорусское госагентство "Белта", ближе позиция Дональда Трампа, чем Камалы Харрис. Хотя с приходом Трампа, по словам Лукашенко, ожидать ничего особо хорошего не приходится, "но все-таки какая-то надежда есть"."Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить, - отметил Лукашенко. - Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа".

https://1prime.ru/20241022/belorussiya-852311065.html

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александр лукашенко, выборы в сша