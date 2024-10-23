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Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии
Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:53+0300
2024-10-23T19:53+0300
2024-10-23T20:01+0300
вооружения
александр лукашенко
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его согласия, передает информагентство Белта, ссылаясь на интервью телевидению Великобритании. "Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси", - приводит агентство слова белорусского лидера, сказанные в беседе с британскими тележурналистами. При этом Лукашенко заявил, что если у Белоруссии возникла бы необходимость применить ядерное оружие для своей защиты, Белоруссия посоветовался бы с Россией.
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александр лукашенко, ядерное оружие
Вооружения, Александр Лукашенко, ядерное оружие
Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии
Лукашенко: Путин не применит ЯО, размещенное в Белоруссии, без его согласия
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его согласия, передает информагентство Белта, ссылаясь на интервью телевидению Великобритании.
"Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси", - приводит агентство слова белорусского лидера, сказанные в беседе с британскими тележурналистами.
Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко
При этом Лукашенко заявил, что если у Белоруссии возникла бы необходимость применить ядерное оружие для своей защиты, Белоруссия посоветовался бы с Россией.