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Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии
Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:53+0300
2024-10-23T20:01+0300
вооружения
александр лукашенко
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его согласия, передает информагентство Белта, ссылаясь на интервью телевидению Великобритании. "Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси", - приводит агентство слова белорусского лидера, сказанные в беседе с британскими тележурналистами. При этом Лукашенко заявил, что если у Белоруссии возникла бы необходимость применить ядерное оружие для своей защиты, Белоруссия посоветовался бы с Россией.
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александр лукашенко, ядерное оружие
Вооружения, Александр Лукашенко, ядерное оружие
19:53 23.10.2024 (обновлено: 20:01 23.10.2024)
 
Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии

Лукашенко: Путин не применит ЯО, размещенное в Белоруссии, без его согласия

*взрыв
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его согласия, передает информагентство Белта, ссылаясь на интервью телевидению Великобритании.
"Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси", - приводит агентство слова белорусского лидера, сказанные в беседе с британскими тележурналистами.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко
19 октября, 13:59
При этом Лукашенко заявил, что если у Белоруссии возникла бы необходимость применить ядерное оружие для своей защиты, Белоруссия посоветовался бы с Россией.
 
ВооруженияАлександр Лукашенкоядерное оружие
 
 
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