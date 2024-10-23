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Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии

Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии - 23.10.2024, ПРАЙМ

Лукашенко высказался о применении ядерного оружия, размещенного в Белруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:53+0300

2024-10-23T19:53+0300

2024-10-23T20:01+0300

вооружения

александр лукашенко

ядерное оружие

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие, размещенное в в Белоруссии, без его согласия, передает информагентство Белта, ссылаясь на интервью телевидению Великобритании. "Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси", - приводит агентство слова белорусского лидера, сказанные в беседе с британскими тележурналистами. При этом Лукашенко заявил, что если у Белоруссии возникла бы необходимость применить ядерное оружие для своей защиты, Белоруссия посоветовался бы с Россией.

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александр лукашенко, ядерное оружие