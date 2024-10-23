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В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате

В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате - 23.10.2024, ПРАЙМ

В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 1,5 миллиона рублей, или на 0,4%, и на 1 октября составила 409 миллионов рублей, сообщил... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:21+0300

2024-10-23T19:21+0300

2024-10-23T19:22+0300

экономика

росстат

задолженность по зарплатам

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 1,5 миллиона рублей, или на 0,4%, и на 1 октября составила 409 миллионов рублей, сообщил Росстат. "На 1 октября 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 409 миллионов рублей и по сравнению с 1 сентября 2024 года увеличилась на 1,5 миллиона рублей или на 0,4%, с 1 октября 2023 года – на 33,1 миллиона рублей или на 8,8%", - говорится в публикации ведомства. Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 180,1 миллиона рублей (44%), в 2023 году – 92,8 миллиона рублей (22,7%), в 2022 году и ранее – 136,1 миллиона рублей (33,3%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 октября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

https://1prime.ru/20241020/zarplata-852280543.html

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росстат, задолженность по зарплатам