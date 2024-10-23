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В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/zadolzhennost-852379598.html
В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате
В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате
Суммарная задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 1,5 миллиона рублей, или на 0,4%, и на 1 октября составила 409 миллионов рублей, сообщил... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:21+0300
2024-10-23T19:22+0300
экономика
росстат
задолженность по зарплатам
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 1,5 миллиона рублей, или на 0,4%, и на 1 октября составила 409 миллионов рублей, сообщил Росстат. "На 1 октября 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 409 миллионов рублей и по сравнению с 1 сентября 2024 года увеличилась на 1,5 миллиона рублей или на 0,4%, с 1 октября 2023 года – на 33,1 миллиона рублей или на 8,8%", - говорится в публикации ведомства. Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 180,1 миллиона рублей (44%), в 2023 году – 92,8 миллиона рублей (22,7%), в 2022 году и ранее – 136,1 миллиона рублей (33,3%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 октября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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росстат, задолженность по зарплатам
Экономика, Росстат, задолженность по зарплатам
19:21 23.10.2024 (обновлено: 19:22 23.10.2024)
 
В России за сентябрь выросла задолженность по зарплате

Росстат: задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 0,4%

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 1,5 миллиона рублей, или на 0,4%, и на 1 октября составила 409 миллионов рублей, сообщил Росстат.
"На 1 октября 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 409 миллионов рублей и по сравнению с 1 сентября 2024 года увеличилась на 1,5 миллиона рублей или на 0,4%, с 1 октября 2023 года – на 33,1 миллиона рублей или на 8,8%", - говорится в публикации ведомства.
Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 180,1 миллиона рублей (44%), в 2023 году – 92,8 миллиона рублей (22,7%), в 2022 году и ранее – 136,1 миллиона рублей (33,3%).
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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С задержкой выплаты заработной платы на 1 октября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
 
ЭкономикаРосстатзадолженность по зарплатам
 
 
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