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США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России - 23.10.2024, ПРАЙМ
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США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России
США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России - 23.10.2024, ПРАЙМ
США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России
Соединенные Штаты предоставят Украине $20 млрд в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил на брифинге... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:20+0300
2024-10-23T17:21+0300
экономика
сша
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предоставят Украине $20 млрд в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, из договоренности G7 на $50 млрд Соединенные Штаты намерены выделить Украине займ в $20 млрд, а оставшиеся $30 млрд предоставят Киеву партнеры США по G7, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония.При этом представитель американской пообещал, что Киев получит от соединенных Штатов средства по займу G7 до окончания нынешнего года.
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сша, украина, замороженные российские активы
Экономика, США, УКРАИНА, замороженные российские активы
17:20 23.10.2024 (обновлено: 17:21 23.10.2024)
 
США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России

Белый дом: США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов РФ

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предоставят Украине $20 млрд в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
По его словам, из договоренности G7 на $50 млрд Соединенные Штаты намерены выделить Украине займ в $20 млрд, а оставшиеся $30 млрд предоставят Киеву партнеры США по G7, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония.
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При этом представитель американской пообещал, что Киев получит от соединенных Штатов средства по займу G7 до окончания нынешнего года.
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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