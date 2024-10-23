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США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России

США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России - 23.10.2024, ПРАЙМ

США предоставят Киеву $20 млрд с погашением из доходов от активов России

Соединенные Штаты предоставят Украине $20 млрд в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил на брифинге... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T17:20+0300

2024-10-23T17:20+0300

2024-10-23T17:21+0300

экономика

сша

украина

замороженные российские активы

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предоставят Украине $20 млрд в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, из договоренности G7 на $50 млрд Соединенные Штаты намерены выделить Украине займ в $20 млрд, а оставшиеся $30 млрд предоставят Киеву партнеры США по G7, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония.При этом представитель американской пообещал, что Киев получит от соединенных Штатов средства по займу G7 до окончания нынешнего года.

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сша

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сша, украина, замороженные российские активы