https://1prime.ru/20241023/zakharova-852346630.html
В МИД ответили Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань
В МИД ответили Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань - 23.10.2024, ПРАЙМ
В МИД ответили Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань
Киевский режим не имеет никакого права диктовать Организации Объединенных Наций свою волю, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:47+0300
2024-10-23T09:47+0300
2024-10-23T09:47+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Киевский режим не имеет никакого права диктовать Организации Объединенных Наций свою волю, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она прокомментировала недовольство Киева насчет участия генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в Казани. Дипломат добавила, что приезд генерального секретаря в мероприятии стал поводом для истерики Киева."Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций в данном случае свою эгиду, эмблематику, символику никому без спроса не отдавала и не передавала", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она также уточнила, что Гутерреш пользуется возможностями посетить мероприятия, вне зависимости от того, где они проходят. Ранее генеральный секретарь ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС и планируется, что на полях этого саммита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы международной повестки дня, включая украинский конфликт. Украинский МИД прокомментировал это события, упомянув, что Гутерреш отказался посетить первый мирный саммит по Украине в Швейцарии, однако приглашение России принял.
https://1prime.ru/20241022/ukraina-852325339.html
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россия, брикс, украина, мария захарова, оон, антониу гутерреш
РОССИЯ, БРИКС, УКРАИНА, Мария Захарова, ООН, Антониу Гутерреш
В МИД ответили Киеву на недовольство приездом Гутерреша в Казань
Захарова: Киев не имеет права диктовать волю ООН насчёт приезда Гутерреша на БРИКС
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Киевский режим не имеет никакого права диктовать Организации Объединенных Наций свою волю, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала недовольство Киева насчет участия генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в Казани. Дипломат добавила, что приезд генерального секретаря в мероприятии стал поводом для истерики Киева.
"Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций в данном случае свою эгиду, эмблематику, символику никому без спроса не отдавала и не передавала", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также уточнила, что Гутерреш пользуется возможностями посетить мероприятия, вне зависимости от того, где они проходят.
Ранее генеральный секретарь ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС и планируется, что на полях этого саммита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы международной повестки дня, включая украинский конфликт. Украинский МИД прокомментировал это события, упомянув, что Гутерреш отказался посетить первый мирный саммит по Украине в Швейцарии, однако приглашение России принял.
МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС