https://1prime.ru/20241023/zakharova-852349308.html
Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата
Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата - 23.10.2024, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата
Ложь в первой четверти XXI века начинает называться правдой, заявил пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:58+0300
2024-10-23T10:58+0300
2024-10-23T10:58+0300
россия
польша
мария захарова
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Ложь в первой четверти XXI века начинает называться правдой, заявил пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она прокомментировала заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии. "К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала российский дипломат в своем Telegram-канале.Ранее Сикорский сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.
https://1prime.ru/20241022/vysylka-852343157.html
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россия, польша, мария захарова
РОССИЯ, ПОЛЬША, Мария Захарова
Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата
Захарова: ложь в первой четверти 21 века начинает называться правдой
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Ложь в первой четверти XXI века начинает называться правдой, заявил пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии.
"К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала российский дипломат в своем Telegram-канале
.
Ранее Сикорский сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.
В МИД Польши высказались о высылке посла России