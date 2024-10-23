https://1prime.ru/20241023/zakharova-852349308.html

Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата

Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата - 23.10.2024, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на слова МИД Польши о высылке российского дипломата

Ложь в первой четверти XXI века начинает называться правдой, заявил пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T10:58+0300

2024-10-23T10:58+0300

2024-10-23T10:58+0300

россия

польша

мария захарова

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Ложь в первой четверти XXI века начинает называться правдой, заявил пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она прокомментировала заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о высылке российского посла и отсутствии претензий на репарации к Германии. "К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой", - написала российский дипломат в своем Telegram-канале.Ранее Сикорский сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.

https://1prime.ru/20241022/vysylka-852343157.html

польша

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россия, польша, мария захарова