https://1prime.ru/20241023/zakharova-852363356.html

Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани

Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани - 23.10.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани

Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:03+0300

2024-10-23T15:03+0300

2024-10-23T15:03+0300

политика

россия

польша

мид

мария захарова

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - отметила дипломат в рамках брифинга.По словам Захаровой, Москва повторно пыталась убедить польские власти в бессмысленности и деструктивности такого шага, и что все подобные действия будут иметь адекватный ответ.Она добавила, что Россия не будет медлить с ответом на этот недружественный шаг Польши, и что Варшава не получит ничего от своих бездумных решений.

https://1prime.ru/20241022/zakharova-852337125.html

польша

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россия, польша, мид, мария захарова