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Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани - 23.10.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани
Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:03+0300
2024-10-23T15:03+0300
политика
россия
польша
мид
мария захарова
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - отметила дипломат в рамках брифинга.По словам Захаровой, Москва повторно пыталась убедить польские власти в бессмысленности и деструктивности такого шага, и что все подобные действия будут иметь адекватный ответ.Она добавила, что Россия не будет медлить с ответом на этот недружественный шаг Польши, и что Варшава не получит ничего от своих бездумных решений.
https://1prime.ru/20241022/zakharova-852337125.html
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россия, польша, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, МИД, Мария Захарова
15:03 23.10.2024
 
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани

Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство России в Познани

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - отметила дипломат в рамках брифинга.
По словам Захаровой, Москва повторно пыталась убедить польские власти в бессмысленности и деструктивности такого шага, и что все подобные действия будут иметь адекватный ответ.
Она добавила, что Россия не будет медлить с ответом на этот недружественный шаг Польши, и что Варшава не получит ничего от своих бездумных решений.
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
Вчера, 17:14
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАМИДМария Захарова
 
 
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