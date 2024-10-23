https://1prime.ru/20241023/zakharova-852363356.html
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани - 23.10.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани
Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:03+0300
2024-10-23T15:03+0300
2024-10-23T15:03+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - отметила дипломат в рамках брифинга.По словам Захаровой, Москва повторно пыталась убедить польские власти в бессмысленности и деструктивности такого шага, и что все подобные действия будут иметь адекватный ответ.Она добавила, что Россия не будет медлить с ответом на этот недружественный шаг Польши, и что Варшава не получит ничего от своих бездумных решений.
https://1prime.ru/20241022/zakharova-852337125.html
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россия, польша, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, МИД, Мария Захарова
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство России в Познани
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решением закрыть консульство России в Познани Варшава вновь продемонстрировала безудержную русофобию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - отметила дипломат в рамках брифинга.
По словам Захаровой, Москва повторно пыталась убедить польские власти в бессмысленности и деструктивности такого шага, и что все подобные действия будут иметь адекватный ответ.
Она добавила, что Россия не будет медлить с ответом на этот недружественный шаг Польши, и что Варшава не получит ничего от своих бездумных решений.
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ