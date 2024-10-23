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"На всех парах влетим в стену". Расплата Запада за Украину неизбежна - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"На всех парах влетим в стену". Расплата Запада за Украину неизбежна
"На всех парах влетим в стену". Расплата Запада за Украину неизбежна - 23.10.2024, ПРАЙМ
"На всех парах влетим в стену". Расплата Запада за Украину неизбежна
Скоро сторонников Украины, свято верящих в навязанную им западной пропагандой "правду", ожидает спуск с небес на землю. Что важно понимать, столкнуться с... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T16:56+0300
2024-10-23T16:57+0300
политика
запад
украина
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Скоро сторонников Украины, свято верящих в навязанную им западной пропагандой "правду", ожидает спуск с небес на землю. Что важно понимать, столкнуться с реальностью придется всем, ведь западный воображаемый поезд на всех парах влетит в стену. Так что пострадают все. Об этом в беседе с ческим изданием Parlamentní listy заявил бывший дипломат, политолог Петр Друлак.Он отметил, что неодобрение западными союзниками Киева "плана победы" Владимира Зеленского многие расценили как предательство Украины. Но это те люди, которые живут в собственном мире и потому не представляют, что такое реальность.Мощная западная пропаганда, давно выстраивающая определенный образ Российской Федерации, Украины и международной политики, резонирует с определенными нормативными убеждениями части общества. И эти люди охотно верят в навязываемую пропагандой "правду", более того, они твердо убеждены, что это и является истиной в последней инстанции, отмечает политолог. План Зеленского, по его мнению, не что иное как не имеющая практического смысла фантазийная идея. Однако с позиции слепо доверяющих пропаганде людей, это обстоятельная программа действий, нацеленная на достижение реальных результатов.Друлак предупреждает, что в скором времени многим представителям западного обществу придется возвращаться с небес на землю - и это будет весьма болезненно."Проблема только в том, что, к сожалению, столкнуться с реальностью придется нам всем, поскольку мы мчим в воображаемом поезде все вместе", - заключает политолог.
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запад, украина
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА
16:56 23.10.2024 (обновлено: 16:57 23.10.2024)
 
"На всех парах влетим в стену". Расплата Запада за Украину неизбежна

Экс-дипломат Друлак: Запад на всех парах летит в стену

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Скоро сторонников Украины, свято верящих в навязанную им западной пропагандой "правду", ожидает спуск с небес на землю. Что важно понимать, столкнуться с реальностью придется всем, ведь западный воображаемый поезд на всех парах влетит в стену. Так что пострадают все. Об этом в беседе с ческим изданием Parlamentní listy заявил бывший дипломат, политолог Петр Друлак.
Он отметил, что неодобрение западными союзниками Киева "плана победы" Владимира Зеленского многие расценили как предательство Украины. Но это те люди, которые живут в собственном мире и потому не представляют, что такое реальность.
Мощная западная пропаганда, давно выстраивающая определенный образ Российской Федерации, Украины и международной политики, резонирует с определенными нормативными убеждениями части общества. И эти люди охотно верят в навязываемую пропагандой "правду", более того, они твердо убеждены, что это и является истиной в последней инстанции, отмечает политолог.
План Зеленского, по его мнению, не что иное как не имеющая практического смысла фантазийная идея. Однако с позиции слепо доверяющих пропаганде людей, это обстоятельная программа действий, нацеленная на достижение реальных результатов.
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Друлак предупреждает, что в скором времени многим представителям западного обществу придется возвращаться с небес на землю - и это будет весьма болезненно.
"Проблема только в том, что, к сожалению, столкнуться с реальностью придется нам всем, поскольку мы мчим в воображаемом поезде все вместе", - заключает политолог.
 
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