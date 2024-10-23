https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852358658.html
Зеленский призвал придумать новый "план победы", сообщает СМИ
Зеленский призвал придумать новый "план победы", сообщает СМИ - 23.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский призвал придумать новый "план победы", сообщает СМИ
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал разработать еще один "план победы" после провала с предыдущим, сообщает ВВС-Украина со ссылкой на знакомые с... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:39+0300
2024-10-23T12:39+0300
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал разработать еще один "план победы" после провала с предыдущим, сообщает ВВС-Украина со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Он (план – ред), в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина", — сообщается в материале.На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.Издание The Economist в то же время писало, что, по мнению американских властей, "план победы" Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта.
https://1prime.ru/20241023/plan-852347095.html
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Зеленский призвал придумать новый "план победы", сообщает СМИ
BBC: Зеленский поручил правительству разработать новый план для Украины
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал разработать еще один "план победы" после провала с предыдущим, сообщает ВВС-Украина со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Он (план – ред), в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина", — сообщается в материале.
На прошлой неделе Зеленский представил пять пунктов и три секретных дополнения "плана победы" в украинском парламенте, включающих в себя приглашение в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса по России и развертывание неядерного вооружения на Украине. Зеленский отметил, что выполнение плана зависит от партнеров.
Издание The Economist в то же время писало
, что, по мнению американских властей, "план победы" Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут вызвать эскалацию конфликта.
"Обречен на провал". СМИ узнали, что США скрывают от Зеленского