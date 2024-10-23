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Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"

Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит" - 23.10.2024, ПРАЙМ

Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"

Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:50+0300

2024-10-23T13:50+0300

2024-10-23T13:50+0300

россия

суд

credit suisse

банк зенит

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя инстанциями иску российского банка "Зенит", следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Этот суд в ноябре по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. Изначально вторым солидарным ответчиком по иску был крупнейший в Швейцарии банк UBS, который, как считал истец, стал правопреемником Credit Suisse. Однако суд тогда требования к UBS отклонил, так как на тот момент юридического присоединения Credit Suisse к UBS еще не произошло. Это случилось только в мае текущего года. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния банков UBS и Credit Suisse. Отмечалось, что UBS унаследовал все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse. В сентябре "Зенит" направил в суд заявление о процессуальном правопреемстве на стороне ответчика, которое суд 21 октября удовлетворил. На основании решения по этому делу, оставленного без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, но так и не исполненного ответчиком, "Зенит" в апреле подал заявление о банкротстве Credit Suisse. Проверка его обоснованности ранее была отложена на декабрь для прояснения вопроса в правопреемством должника. Спор вытекает из синдицированного кредита, кредитным агентом по которому выступил Credit Suisse. "Зенит" присоединился к нему в октябре 2021 года, перечислив 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций. Представитель Credit Suisse в суде иск не признал, заявив, что ответственность агента ограничена условиями договора, он может отвечать только за прямой ущерб, причиненный своими действиями, в данном же случае долларовые переводы стали невозможны из-за введенных санкций. Представитель банка в свою очередь UBS заявил, что этот банк является ненадлежащим ответчиком, так как он не стал правопреемником Credit Suisse – оба юрлица на тот момент существовали в рамках группы UBS Group AG.

https://1prime.ru/20240605/sud-848849575.html

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россия, суд, credit suisse, банк зенит