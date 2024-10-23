https://1prime.ru/20241023/zenit-852361229.html
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"
Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:50+0300
2024-10-23T13:50+0300
2024-10-23T13:50+0300
россия
суд
credit suisse
банк зенит
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя инстанциями иску российского банка "Зенит", следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Этот суд в ноябре по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. Изначально вторым солидарным ответчиком по иску был крупнейший в Швейцарии банк UBS, который, как считал истец, стал правопреемником Credit Suisse. Однако суд тогда требования к UBS отклонил, так как на тот момент юридического присоединения Credit Suisse к UBS еще не произошло. Это случилось только в мае текущего года. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния банков UBS и Credit Suisse. Отмечалось, что UBS унаследовал все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse. В сентябре "Зенит" направил в суд заявление о процессуальном правопреемстве на стороне ответчика, которое суд 21 октября удовлетворил. На основании решения по этому делу, оставленного без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, но так и не исполненного ответчиком, "Зенит" в апреле подал заявление о банкротстве Credit Suisse. Проверка его обоснованности ранее была отложена на декабрь для прояснения вопроса в правопреемством должника. Спор вытекает из синдицированного кредита, кредитным агентом по которому выступил Credit Suisse. "Зенит" присоединился к нему в октябре 2021 года, перечислив 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций. Представитель Credit Suisse в суде иск не признал, заявив, что ответственность агента ограничена условиями договора, он может отвечать только за прямой ущерб, причиненный своими действиями, в данном же случае долларовые переводы стали невозможны из-за введенных санкций. Представитель банка в свою очередь UBS заявил, что этот банк является ненадлежащим ответчиком, так как он не стал правопреемником Credit Suisse – оба юрлица на тот момент существовали в рамках группы UBS Group AG.
https://1prime.ru/20240605/sud-848849575.html
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россия, суд, credit suisse, банк зенит
РОССИЯ, суд, Credit Suisse, банк Зенит
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"
Суд заменил ответчика на UBS по удовлетворенному иску банка "Зенит"
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя инстанциями иску российского банка "Зенит", следует из опубликованной резолютивной части определения суда.
Этот суд в ноябре по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. Изначально вторым солидарным ответчиком по иску был крупнейший в Швейцарии банк UBS, который, как считал истец, стал правопреемником Credit Suisse.
Однако суд тогда требования к UBS отклонил, так как на тот момент юридического присоединения Credit Suisse к UBS еще не произошло. Это случилось только в мае текущего года. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния банков UBS и Credit Suisse. Отмечалось, что UBS унаследовал все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse.
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В сентябре "Зенит" направил в суд заявление о процессуальном правопреемстве на стороне ответчика, которое суд 21 октября удовлетворил. На основании решения по этому делу, оставленного без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, но так и не исполненного ответчиком, "Зенит" в апреле подал заявление о банкротстве Credit Suisse. Проверка его обоснованности ранее была отложена на декабрь для прояснения вопроса в правопреемством должника.
Спор вытекает из синдицированного кредита, кредитным агентом по которому выступил Credit Suisse. "Зенит" присоединился к нему в октябре 2021 года, перечислив 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций.
Представитель Credit Suisse в суде иск не признал, заявив, что ответственность агента ограничена условиями договора, он может отвечать только за прямой ущерб, причиненный своими действиями, в данном же случае долларовые переводы стали невозможны из-за введенных санкций. Представитель банка в свою очередь UBS заявил, что этот банк является ненадлежащим ответчиком, так как он не стал правопреемником Credit Suisse – оба юрлица на тот момент существовали в рамках группы UBS Group AG.