Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/zenit-852361229.html
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"
Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:50+0300
2024-10-23T13:50+0300
россия
суд
credit suisse
банк зенит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя инстанциями иску российского банка "Зенит", следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Этот суд в ноябре по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. Изначально вторым солидарным ответчиком по иску был крупнейший в Швейцарии банк UBS, который, как считал истец, стал правопреемником Credit Suisse. Однако суд тогда требования к UBS отклонил, так как на тот момент юридического присоединения Credit Suisse к UBS еще не произошло. Это случилось только в мае текущего года. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния банков UBS и Credit Suisse. Отмечалось, что UBS унаследовал все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse. В сентябре "Зенит" направил в суд заявление о процессуальном правопреемстве на стороне ответчика, которое суд 21 октября удовлетворил. На основании решения по этому делу, оставленного без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, но так и не исполненного ответчиком, "Зенит" в апреле подал заявление о банкротстве Credit Suisse. Проверка его обоснованности ранее была отложена на декабрь для прояснения вопроса в правопреемством должника. Спор вытекает из синдицированного кредита, кредитным агентом по которому выступил Credit Suisse. "Зенит" присоединился к нему в октябре 2021 года, перечислив 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций. Представитель Credit Suisse в суде иск не признал, заявив, что ответственность агента ограничена условиями договора, он может отвечать только за прямой ущерб, причиненный своими действиями, в данном же случае долларовые переводы стали невозможны из-за введенных санкций. Представитель банка в свою очередь UBS заявил, что этот банк является ненадлежащим ответчиком, так как он не стал правопреемником Credit Suisse – оба юрлица на тот момент существовали в рамках группы UBS Group AG.
https://1prime.ru/20240605/sud-848849575.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, credit suisse, банк зенит
РОССИЯ, суд, Credit Suisse, банк Зенит
13:50 23.10.2024
 
Суд сменил ответчика по удовлетворенному иску банка "Зенит"

Суд заменил ответчика на UBS по удовлетворенному иску банка "Зенит"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену ответчика с банка Credit Suisse на его правопреемника банк UBS в деле по ранее удовлетворенному тремя инстанциями иску российского банка "Зенит", следует из опубликованной резолютивной части определения суда.
Этот суд в ноябре по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (более 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. Изначально вторым солидарным ответчиком по иску был крупнейший в Швейцарии банк UBS, который, как считал истец, стал правопреемником Credit Suisse.
Однако суд тогда требования к UBS отклонил, так как на тот момент юридического присоединения Credit Suisse к UBS еще не произошло. Это случилось только в мае текущего года. UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния банков UBS и Credit Suisse. Отмечалось, что UBS унаследовал все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse.
%Credit Suisse
Суд взыскал убытки со швейцарского Credit Suisse в пользу банка "Открытие"
5 июня, 13:41
В сентябре "Зенит" направил в суд заявление о процессуальном правопреемстве на стороне ответчика, которое суд 21 октября удовлетворил. На основании решения по этому делу, оставленного без изменения апелляционной и кассационной инстанциями, но так и не исполненного ответчиком, "Зенит" в апреле подал заявление о банкротстве Credit Suisse. Проверка его обоснованности ранее была отложена на декабрь для прояснения вопроса в правопреемством должника.
Спор вытекает из синдицированного кредита, кредитным агентом по которому выступил Credit Suisse. "Зенит" присоединился к нему в октябре 2021 года, перечислив 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain S.A. перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций.
Представитель Credit Suisse в суде иск не признал, заявив, что ответственность агента ограничена условиями договора, он может отвечать только за прямой ущерб, причиненный своими действиями, в данном же случае долларовые переводы стали невозможны из-за введенных санкций. Представитель банка в свою очередь UBS заявил, что этот банк является ненадлежащим ответчиком, так как он не стал правопреемником Credit Suisse – оба юрлица на тот момент существовали в рамках группы UBS Group AG.
 
РОССИЯсудCredit Suisseбанк Зенит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала