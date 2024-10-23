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Хуснуллин рассказал, в каком направлении будет развиваться рынок жилья в РФ - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал, в каком направлении будет развиваться рынок жилья в РФ
Хуснуллин рассказал, в каком направлении будет развиваться рынок жилья в РФ - 23.10.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал, в каком направлении будет развиваться рынок жилья в РФ
Российский рынок недвижимости будет развиваться вокруг туристических кластеров, в том числе в новых регионах. Об этом сообщил вице-премьер России Марат... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:21+0300
2024-10-23T11:21+0300
россия
рынок недвижимости
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок недвижимости будет развиваться вокруг туристических кластеров, в том числе в новых регионах. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Он добавил, что при развитии рынка будет сделан упор на на прибрежные незастроенные территории. По его словам, задача Минстроя заключается в том, чтобы за ближайшие шесть лет создать 242 тысячи гостиничных номеров."У нас очень большой рынок (жилья - ред.), который прирастет на новых территориях. Сейчас там пока 28 разрешений выдано на строительство, но, могу сказать, что скупают на фундаменте все квартиры. Сейчас задача Минстроя, наша задача - раскрутить там рынок. Плюс мы еще хотим раскрутить рынок с точки зрения прибрежной полосы", - сказал Хуснуллин, выступая на пленарном заседании "Стратегия развития рынка недвижимости" в рамках Международного жилищного конгресса.
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россия, рынок недвижимости
РОССИЯ, рынок недвижимости
11:21 23.10.2024
 
Хуснуллин рассказал, в каком направлении будет развиваться рынок жилья в РФ

Хуснуллин: рынок жилья будем развивать вокруг туркластеров

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок недвижимости будет развиваться вокруг туристических кластеров, в том числе в новых регионах. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Он добавил, что при развитии рынка будет сделан упор на на прибрежные незастроенные территории. По его словам, задача Минстроя заключается в том, чтобы за ближайшие шесть лет создать 242 тысячи гостиничных номеров.
"У нас очень большой рынок (жилья - ред.), который прирастет на новых территориях. Сейчас там пока 28 разрешений выдано на строительство, но, могу сказать, что скупают на фундаменте все квартиры. Сейчас задача Минстроя, наша задача - раскрутить там рынок. Плюс мы еще хотим раскрутить рынок с точки зрения прибрежной полосы", - сказал Хуснуллин, выступая на пленарном заседании "Стратегия развития рынка недвижимости" в рамках Международного жилищного конгресса.
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