https://1prime.ru/20241023/zoloto-852371202.html

Золото дешевеет после шести дней непрерывного роста

Золото дешевеет после шести дней непрерывного роста - 23.10.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет после шести дней непрерывного роста

Стоимость золота снижается на 1% в среду вечером, корректируясь после шести подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T18:26+0300

2024-10-23T18:26+0300

2024-10-23T18:27+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается на 1% в среду вечером, корректируясь после шести подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 31 доллар, или на 1,12% - до 2 728,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,51% - до 33,812 доллара за унцию. За предыдущие шесть торговых дней стоимость золота поднялась на 3,5%, а также несколько раз обновила исторический максимум. "Способность золота цепляться за любые возможности роста цен, независимо от макроэкономического фона, говорит о том, что на рынке сохраняются позитивные тенденции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Суки Купер (Suki Cooper). Позднее в среду инвесторы будут ожидать выхода "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячного комментария Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

https://1prime.ru/20241022/zoloto-852339630.html

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золото, торги