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Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов

Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов - 24.10.2024, ПРАЙМ

Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов

Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний,... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T14:11+0300

2024-10-24T14:11+0300

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активы

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов. Будем направлять их на нужны экономики, на нужды субъектов РФ, и такие решения также будут приняты и реализованы", - сказал Силуанов.Отвечая на вопрос о сроках принятия таких решений, Силуанов заявил: "Могу сказать, что такие решения уже приняты".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, активы