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Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов
Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов
Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T14:11+0300
2024-10-24T14:23+0300
экономика
россия
минфин
активы
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов. Будем направлять их на нужны экономики, на нужды субъектов РФ, и такие решения также будут приняты и реализованы", - сказал Силуанов.Отвечая на вопрос о сроках принятия таких решений, Силуанов заявил: "Могу сказать, что такие решения уже приняты".
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россия, минфин, активы
Экономика, РОССИЯ, Минфин, активы
14:11 24.10.2024 (обновлено: 14:23 24.10.2024)
 
Россия будет использовать активы недружественных компаний, заявил Силуанов

Силуанов: РФ будет аналогично использовать замороженные активы западных компаний

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. У нас есть замороженные деньги недружественных компаний, организаций. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов. Будем направлять их на нужны экономики, на нужды субъектов РФ, и такие решения также будут приняты и реализованы", - сказал Силуанов.
Отвечая на вопрос о сроках принятия таких решений, Силуанов заявил: "Могу сказать, что такие решения уже приняты".
 
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