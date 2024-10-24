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De Beers сократила добычу алмазов на 25% - 24.10.2024, ПРАЙМ
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De Beers сократила добычу алмазов на 25%
De Beers сократила добычу алмазов на 25% - 24.10.2024, ПРАЙМ
De Beers сократила добычу алмазов на 25%
Алмазодобытчик De Beers сократил добычу алмазов в третьем квартале на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 5,6 миллиона карат, сообщает компания на... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T16:32+0300
2024-10-24T16:32+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Алмазодобытчик De Beers сократил добычу алмазов в третьем квартале на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 5,6 миллиона карат, сообщает компания на своем сайте. "Добыча алмазов снизилась на 25%, до 5,6 миллиона карат, что отражает производственную реакцию на длительный период снижения спроса, более высокий, чем обычно, уровень запасов в сегменте обработки алмазов и постоянное внимание к управлению оборотным капиталом", - говорится в сообщении компании. В компании отметили, что в Ботсване производство упало на 32%, до 4 миллионов карат, в Намибии добыча снизилась на 14% до 0,5 миллиона карат, а в Канаде производство упало на 11%, до 0,6 миллиона карат. При этом в Южной Африке добыча увеличилась на 41% и составила 0,5 миллиона карат. "Производственный прогноз на 2024 год остается неизменным - 23-26 миллиона карат, но поскольку запасы в сегменте обработки по-прежнему выше обычного уровня и ожидание восстановления экономики затягивается, De Beers совместно с нашими партнерами активно изучает варианты сокращения производства в будущем", - уточняется в сообщении компании. Реализация алмазов в третьем квартале текущего года составила 2,1 миллиона карат с выручкой порядка 213 миллионов долларов в сравнении с 7,4 миллиона карат за тот же период 2023 года с выручкой около 899 миллиона долларов, отметили в компании. Всего в январе-сентябре производство De Beers упало на 21% год к году и составило 18,9 миллиона карат. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
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de beers, алмазы
De Beers, алмазы
16:32 24.10.2024
 
De Beers сократила добычу алмазов на 25%

De Beers сократила добычу алмазов в III квартале до 5,6 миллиона карат

© Пресс-служба компании "Алроса" | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы
© Пресс-служба компании "Алроса"
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Алмазодобытчик De Beers сократил добычу алмазов в третьем квартале на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 5,6 миллиона карат, сообщает компания на своем сайте.
"Добыча алмазов снизилась на 25%, до 5,6 миллиона карат, что отражает производственную реакцию на длительный период снижения спроса, более высокий, чем обычно, уровень запасов в сегменте обработки алмазов и постоянное внимание к управлению оборотным капиталом", - говорится в сообщении компании.
В компании отметили, что в Ботсване производство упало на 32%, до 4 миллионов карат, в Намибии добыча снизилась на 14% до 0,5 миллиона карат, а в Канаде производство упало на 11%, до 0,6 миллиона карат. При этом в Южной Африке добыча увеличилась на 41% и составила 0,5 миллиона карат.
"Производственный прогноз на 2024 год остается неизменным - 23-26 миллиона карат, но поскольку запасы в сегменте обработки по-прежнему выше обычного уровня и ожидание восстановления экономики затягивается, De Beers совместно с нашими партнерами активно изучает варианты сокращения производства в будущем", - уточняется в сообщении компании.
Реализация алмазов в третьем квартале текущего года составила 2,1 миллиона карат с выручкой порядка 213 миллионов долларов в сравнении с 7,4 миллиона карат за тот же период 2023 года с выручкой около 899 миллиона долларов, отметили в компании. Всего в январе-сентябре производство De Beers упало на 21% год к году и составило 18,9 миллиона карат.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
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