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Цены на алюминий скоро могут вырасти до $3000 за тонну, считают эксперты
Цены на алюминий скоро могут вырасти до $3000 за тонну, считают эксперты - 24.10.2024, ПРАЙМ
Цены на алюминий скоро могут вырасти до $3000 за тонну, считают эксперты
Мировые цены на алюминий в ближайшие месяцы могут вырасти до 2900–3000 долларов за тонну на фоне сокращения поставок сырья для производства металла из Гвинеи и... | 24.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий в ближайшие месяцы могут вырасти до 2900–3000 долларов за тонну на фоне сокращения поставок сырья для производства металла из Гвинеи и повышенного спроса на алюминий со стороны Китая, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны алюминия выросла на 1,37%, до 2 669,5 доллара. "По нашим оценкам, в перспективе ближайших месяцев рост цен может продолжиться - до 2900–3000 долларов за тонну", - ответил эксперт на вопрос о стоимости алюминия в краткосрочной перспективе. Пучкарев считает, что основной причиной роста мировых цен на этот металл стало сокращение предложения бокситов и глинозема со стороны Гвинеи - одного из крупнейших производителей в мире. "Первоначально трудности с поставками были обусловлены плохими погодными условиями, сейчас сказываются ограничения таможенных органов. В то же время спрос на алюминий со стороны Китая сохраняется на повышенном уровне, что и толкает цену на металл вверх", - добавил эксперт. По данным Алюминиевой ассоциации РФ, на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая - крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%; для "Русала", крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, - 45%.
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цены на алюминий, прогноз
Экономика, цены на алюминий, прогноз
Цены на алюминий скоро могут вырасти до $3000 за тонну, считают эксперты
Эксперт: цены на алюминий могут вырасти до $3000 за тонну в ближайшие месяцы
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий в ближайшие месяцы могут вырасти до 2900–3000 долларов за тонну на фоне сокращения поставок сырья для производства металла из Гвинеи и повышенного спроса на алюминий со стороны Китая, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны алюминия выросла на 1,37%, до 2 669,5 доллара.
"По нашим оценкам, в перспективе ближайших месяцев рост цен может продолжиться - до 2900–3000 долларов за тонну", - ответил эксперт на вопрос о стоимости алюминия в краткосрочной перспективе.
Пучкарев считает, что основной причиной роста мировых цен на этот металл стало сокращение предложения бокситов и глинозема со стороны Гвинеи - одного из крупнейших производителей в мире.
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"Первоначально трудности с поставками были обусловлены плохими погодными условиями, сейчас сказываются ограничения таможенных органов. В то же время спрос на алюминий со стороны Китая сохраняется на повышенном уровне, что и толкает цену на металл вверх", - добавил эксперт.
По данным Алюминиевой ассоциации РФ, на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая - крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%; для "Русала", крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, - 45%.