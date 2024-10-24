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Сроки подключения к "Антифроду" нарушили почти 300 операторов связи - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Сроки подключения к "Антифроду" нарушили почти 300 операторов связи
Сроки подключения к "Антифроду" нарушили почти 300 операторов связи - 24.10.2024, ПРАЙМ
Сроки подключения к "Антифроду" нарушили почти 300 операторов связи
Почти 300 операторов связи нарушили сроки подключения к системе "Антифрод" Роскомнадзора, которая была создана в 2022 году, и были оштрафованы в общей сумме на... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T06:32+0300
2024-10-24T06:32+0300
связь
сотовая связь
мошенничество
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СОЧИ, 24 окт - ПРАЙМ. Почти 300 операторов связи нарушили сроки подключения к системе "Антифрод" Роскомнадзора, которая была создана в 2022 году, и были оштрафованы в общей сумме на 30 миллионов рублей, рассказал замруководителя ведомства Олег Терляков в рамках форума "Спектр-2024". "Подключение к системе происходило непросто: 292 оператора связи у нас нарушили сроки подключения, в общем объеме были оштрафованы порядка на 30 миллионов рублей", - сообщил он, добавив, что в настоящее время к системе подключено 1137 операторов связи, что составляет 95,5% от общего объема в номерной емкости. Он также рассказал о том, что до настоящего времени остается порядка 13 операторов связи, которые так и не выполнили требования законодательства по подключению к "Антифроду". Сейчас Генпрокуратура проводит проверку, "и, скорее всего, будет принято решение о приостановлении лицензии, с последующем ее аннулированием". В Роскомнадзоре не раскрывают названий этих операторов связи. Однако глава ведомства Андрей Липов объяснил, что крупных компаний среди них нет. "Мы специально провели анализ, чтобы исключить возможность отключения абонентов от услуг связи, смотрели, есть ли альтернативные операторы связи на территории, где работает компания, которую могут лишить лицензии", - прокомментировал он. По словам Терлякова, ежедневно система обрабатывает около полумиллиарда вызовов, блокируя 0,4% от общего числа - 1,8 миллиона вызовов с признаками подмены. Он отметил, что, с одной стороны, количество таких мошеннических вызовов кратно сократилось, с другой - злоумышленники начали активно переходить с телефонных номеров на мессенджеры, где инструменты контроля для защиты на текущий момент отсутствуют. "Рассчитываем, что в рамках форума проработаем этот вопрос", - добавил Терляков. В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч, юрлица - от 300 тысяч до миллиона рублей.
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связь, сотовая связь, мошенничество
связь, сотовая связь, мошенничество
06:32 24.10.2024
 
Сроки подключения к "Антифроду" нарушили почти 300 операторов связи

РКН: почти 300 операторов связи нарушили сроки подключения к "Антифроду"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СОЧИ, 24 окт - ПРАЙМ. Почти 300 операторов связи нарушили сроки подключения к системе "Антифрод" Роскомнадзора, которая была создана в 2022 году, и были оштрафованы в общей сумме на 30 миллионов рублей, рассказал замруководителя ведомства Олег Терляков в рамках форума "Спектр-2024".
"Подключение к системе происходило непросто: 292 оператора связи у нас нарушили сроки подключения, в общем объеме были оштрафованы порядка на 30 миллионов рублей", - сообщил он, добавив, что в настоящее время к системе подключено 1137 операторов связи, что составляет 95,5% от общего объема в номерной емкости.
Он также рассказал о том, что до настоящего времени остается порядка 13 операторов связи, которые так и не выполнили требования законодательства по подключению к "Антифроду". Сейчас Генпрокуратура проводит проверку, "и, скорее всего, будет принято решение о приостановлении лицензии, с последующем ее аннулированием".
%Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Система "Антифрод" предотвратила 291 млн звонков с подменных номеров
8 июля, 17:31
В Роскомнадзоре не раскрывают названий этих операторов связи. Однако глава ведомства Андрей Липов объяснил, что крупных компаний среди них нет. "Мы специально провели анализ, чтобы исключить возможность отключения абонентов от услуг связи, смотрели, есть ли альтернативные операторы связи на территории, где работает компания, которую могут лишить лицензии", - прокомментировал он.
По словам Терлякова, ежедневно система обрабатывает около полумиллиарда вызовов, блокируя 0,4% от общего числа - 1,8 миллиона вызовов с признаками подмены. Он отметил, что, с одной стороны, количество таких мошеннических вызовов кратно сократилось, с другой - злоумышленники начали активно переходить с телефонных номеров на мессенджеры, где инструменты контроля для защиты на текущий момент отсутствуют. "Рассчитываем, что в рамках форума проработаем этот вопрос", - добавил Терляков.
В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч, юрлица - от 300 тысяч до миллиона рублей.
 
связьсотовая связьмошенничество
 
 
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