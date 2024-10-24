https://1prime.ru/20241024/apk-852384572.html
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК
Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T08:06+0300
2024-10-24T08:06+0300
2024-10-24T08:06+0300
апк
экспорт
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8502cd429c2c4237bc89af9587acc021.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Объем поставок на экспорт у нас в принципе постоянно увеличивается, в денежном выражении мы ушли уже за 40 миллиардов долларов в физическом объеме. В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 миллионов тонн нашей продукции. В этом году планируем больше 108 миллионов тонн нашей продукции поставить на зарубежный рынок", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".
https://1prime.ru/20241013/mishustin-852152267.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/34/841473491_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_58e94c783301f893052712f6e3ebd649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апк, экспорт, россия, дмитрий патрушев
АПК, экспорт, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК
Патрушев: Россия планирует в 2024 году поставить за рубеж более 108 млн тонн продукции АПК
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Объем поставок на экспорт у нас в принципе постоянно увеличивается, в денежном выражении мы ушли уже за 40 миллиардов долларов в физическом объеме. В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 миллионов тонн нашей продукции. В этом году планируем больше 108 миллионов тонн нашей продукции поставить на зарубежный рынок", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".
Мишустин оценил успехи российского АПК в условиях санкций