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Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК
Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T08:06+0300
2024-10-24T08:06+0300
апк
экспорт
россия
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Объем поставок на экспорт у нас в принципе постоянно увеличивается, в денежном выражении мы ушли уже за 40 миллиардов долларов в физическом объеме. В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 миллионов тонн нашей продукции. В этом году планируем больше 108 миллионов тонн нашей продукции поставить на зарубежный рынок", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".
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апк, экспорт, россия, дмитрий патрушев
АПК, экспорт, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
08:06 24.10.2024
 
Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК

Патрушев: Россия планирует в 2024 году поставить за рубеж более 108 млн тонн продукции АПК

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Объем поставок на экспорт у нас в принципе постоянно увеличивается, в денежном выражении мы ушли уже за 40 миллиардов долларов в физическом объеме. В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 миллионов тонн нашей продукции. В этом году планируем больше 108 миллионов тонн нашей продукции поставить на зарубежный рынок", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
Мишустин оценил успехи российского АПК в условиях санкций
13 октября, 09:48
 
АПКэкспортРОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
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