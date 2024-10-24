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Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК

Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК - 24.10.2024, ПРАЙМ

Россия планирует в 2024 году экспортировать более 108 млн т продукции АПК

Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T08:06+0300

2024-10-24T08:06+0300

2024-10-24T08:06+0300

апк

экспорт

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Объем поставок на экспорт у нас в принципе постоянно увеличивается, в денежном выражении мы ушли уже за 40 миллиардов долларов в физическом объеме. В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 миллионов тонн нашей продукции. В этом году планируем больше 108 миллионов тонн нашей продукции поставить на зарубежный рынок", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия-24".

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апк, экспорт, россия, дмитрий патрушев