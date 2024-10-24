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СМИ узнало о планах ретейлера Auchan продать свои филиалы в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало о планах ретейлера Auchan продать свои филиалы в России
СМИ узнало о планах ретейлера Auchan продать свои филиалы в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о планах ретейлера Auchan продать свои филиалы в России
Французский ретейлер Auchan, известный в России под названием "Ашан" планирует продать российские филиалы магазина. Об этом узнало издание Figaro. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T14:27+0300
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россия
франция
ашан
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ПАРИЖ, 24 окт – ПРАЙМ. Французский ретейлер Auchan, известный в России под названием "Ашан" планирует продать российские филиалы магазина. Об этом узнало издание Figaro.Отмечается, что уже имеется два потенциальных покупателя, которым семья Мюлье, владельцы ретейлера, может продать российские филиалы. Auchan ("Ашан") является французской корпорацией, представленной во многих странах мира. Розничная сеть Auchan Retail является основной составляющей группы ELO, а она, в свою очередь, контролируется семейной корпорацией "Ассоциация семьи Мюлье".
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россия, франция, ашан
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Ашан
14:27 24.10.2024 (обновлено: 14:28 24.10.2024)
 
СМИ узнало о планах ретейлера Auchan продать свои филиалы в России

Figaro: ретейлер Auchan планирует продать российские филиалы

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота гипермаркета Ашан в Новосибирске
Работа гипермаркета Ашан в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ПАРИЖ, 24 окт – ПРАЙМ. Французский ретейлер Auchan, известный в России под названием "Ашан" планирует продать российские филиалы магазина. Об этом узнало издание Figaro.
Отмечается, что уже имеется два потенциальных покупателя, которым семья Мюлье, владельцы ретейлера, может продать российские филиалы.
Auchan ("Ашан") является французской корпорацией, представленной во многих странах мира. Розничная сеть Auchan Retail является основной составляющей группы ELO, а она, в свою очередь, контролируется семейной корпорацией "Ассоциация семьи Мюлье".
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