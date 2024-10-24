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"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России

"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России

Российское подразделение "Ашан Ритейл Россия" опровергло информацию о своем уходе с российского рынка, передает агентство РИА Новости. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:45+0300

2024-10-24T15:45+0300

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россия

ашан

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МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Российское подразделение "Ашан Ритейл Россия" опровергло информацию о своем уходе с российского рынка, передает агентство РИА Новости.Издание Figaro ранее сообщило, что владельцы Auchan намереваются вывести свой бизнес из России и уже выбрали потенциальных покупателей.Однако руководство Auchan заявляет, что в течение нескольких лет появляются слухи о продаже и уходе компании, которые они неоднократно опровергали. Они также подчеркнули, что в настоящее время "Ашан" продолжает работать на российском рынке.

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россия, ашан