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"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России
"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России
Российское подразделение "Ашан Ритейл Россия" опровергло информацию о своем уходе с российского рынка, передает агентство РИА Новости. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:45+0300
2024-10-24T15:45+0300
2024-10-24T15:59+0300
россия
ашан
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МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Российское подразделение "Ашан Ритейл Россия" опровергло информацию о своем уходе с российского рынка, передает агентство РИА Новости.Издание Figaro ранее сообщило, что владельцы Auchan намереваются вывести свой бизнес из России и уже выбрали потенциальных покупателей.Однако руководство Auchan заявляет, что в течение нескольких лет появляются слухи о продаже и уходе компании, которые они неоднократно опровергали. Они также подчеркнули, что в настоящее время "Ашан" продолжает работать на российском рынке.
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россия, ашан
"Ашан Ритейл Россия" вновь назвал слухами информацию об уходе из России
В подразделении "Ашан Ритейл Россия" назвали слухами информацию об уходе из РФ
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Российское подразделение "Ашан Ритейл Россия" опровергло информацию о своем уходе с российского рынка, передает агентство РИА Новости.
Издание Figaro ранее сообщило, что владельцы Auchan намереваются вывести свой бизнес из России и уже выбрали потенциальных покупателей.
Однако руководство Auchan заявляет, что в течение нескольких лет появляются слухи о продаже и уходе компании, которые они неоднократно опровергали. Они также подчеркнули, что в настоящее время "Ашан" продолжает работать на российском рынке.
СМИ узнало о планах ретейлера Auchan продать свои филиалы в России