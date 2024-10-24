https://1prime.ru/20241024/bank-rossii-852386471.html
В России предложили Центробанку снизить ключевую ставку
В России предложили Центробанку снизить ключевую ставку - 24.10.2024, ПРАЙМ
В России предложили Центробанку снизить ключевую ставку
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфенов направил депутатский запрос на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной с предложением отказаться от... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:51+0300
2024-10-24T09:51+0300
2024-10-24T09:52+0300
банк россии
россия
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфенов направил депутатский запрос на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной с предложением отказаться от идеи повышения ключевой ставки и рассмотреть варианты ее снижения. "Обратился к главе Центробанка с призывом серьёзно пересмотреть подходы: меньше поддерживать банки и больше возможностей предоставить населению и реальному сектору экономики, что возможно только при низкой ключевой ставке хотя бы в 4-7%"", - приводятся слова Парфенова в Telegram-канале фракции КПРФ. Депутат считает, что ключевая ставка лишь в некоторой степени влияет на инфляцию. "Гораздо лучший эффект даст стимулирование выпуска реальной продукции, которая насытит рынок товаров народного потребления и позволит резко снизить ценовое давление", - отметил депутат. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что ЦБ РФ будет повышать ключевую ставку для снижения инфляции, как бы на него ни давили. Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят и ставки банков по кредитам, сейчас находится на уровне 19% годовых. И глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала ее дальнейшего повышения уже на ближайшем заседании (25 октября).
https://1prime.ru/20241023/bank-rossii-852369145.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России
В России предложили Центробанку снизить ключевую ставку
Депутат от КПРФ обратился в ЦБ с предложением снижения ключевой ставки
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфенов направил депутатский запрос на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной с предложением отказаться от идеи повышения ключевой ставки и рассмотреть варианты ее снижения.
"Обратился к главе Центробанка с призывом серьёзно пересмотреть подходы: меньше поддерживать банки и больше возможностей предоставить населению и реальному сектору экономики, что возможно только при низкой ключевой ставке хотя бы в 4-7%"", - приводятся слова Парфенова в Telegram-канале фракции КПРФ.
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 октября
Депутат считает, что ключевая ставка лишь в некоторой степени влияет на инфляцию. "Гораздо лучший эффект даст стимулирование выпуска реальной продукции, которая насытит рынок товаров народного потребления и позволит резко снизить ценовое давление", - отметил депутат.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что ЦБ РФ будет повышать ключевую ставку для снижения инфляции, как бы на него ни давили.
Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят и ставки банков по кредитам, сейчас находится на уровне 19% годовых. И глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала ее дальнейшего повышения уже на ближайшем заседании (25 октября).