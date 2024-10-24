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В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября
В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября
Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T16:09+0300
2024-10-24T16:09+0300
банк россии
россия
международные резервы
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 18 октября 2024 года составили 624,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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россия, международные резервы
Банк России, РОССИЯ, международные резервы
16:09 24.10.2024
 
В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября

ЦБ: международные резервы РФ с 11 по 18 октября выросли до $624,9 миллиарда

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 18 октября 2024 года составили 624,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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