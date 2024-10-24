https://1prime.ru/20241024/bank-rossii-852401717.html

В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября

В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Банке России оценили международные резервы России с 11 по 18 октября

Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T16:09+0300

2024-10-24T16:09+0300

2024-10-24T16:09+0300

банк россии

россия

международные резервы

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 октября по 18 октября выросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 624,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 18 октября 2024 года составили 624,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20241023/bank-rossii-852354534.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, международные резервы