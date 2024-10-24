https://1prime.ru/20241024/blizhniy-vostok-852389408.html

Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке

Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин призвал закончить насилие в ближневосточном регионе и обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T11:33+0300

2024-10-24T11:33+0300

2024-10-24T11:33+0300

россия

брикс

владимир путин

ближний восток

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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин призвал закончить насилие в ближневосточном регионе и обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим.Об этом российский лидер сообщил в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", заявив, что обстановке на Ближнем Востоке вызывает крайнее беспокойство."Неотложной задачей безусловно является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей её полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания", - сказал президент.В то же время Путин добавил, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. По его словам, градус обострения ситуации приближает регион к разжиганию полномасштабной войны.

https://1prime.ru/20241024/putin-852389225.html

ближний восток

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россия, брикс, владимир путин, ближний восток