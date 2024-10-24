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Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке
Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке
Российский президент Владимир Путин призвал закончить насилие в ближневосточном регионе и обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:33+0300
2024-10-24T11:33+0300
россия
брикс
владимир путин
ближний восток
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин призвал закончить насилие в ближневосточном регионе и обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим.Об этом российский лидер сообщил в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", заявив, что обстановке на Ближнем Востоке вызывает крайнее беспокойство."Неотложной задачей безусловно является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей её полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания", - сказал президент.В то же время Путин добавил, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. По его словам, градус обострения ситуации приближает регион к разжиганию полномасштабной войны.
https://1prime.ru/20241024/putin-852389225.html
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россия, брикс, владимир путин, ближний восток
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
11:33 24.10.2024
 
Путин призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке

Путин: нужно прекратить насилие на Ближнем Востоке и помочь пострадавшим

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин призвал закончить насилие в ближневосточном регионе и обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим.
Об этом российский лидер сообщил в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", заявив, что обстановке на Ближнем Востоке вызывает крайнее беспокойство.
"Неотложной задачей безусловно является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей её полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания", - сказал президент.
В то же время Путин добавил, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. По его словам, градус обострения ситуации приближает регион к разжиганию полномасштабной войны.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
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РОССИЯБРИКСВладимир ПутинБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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