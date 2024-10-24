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Мир ждет встряска. G7 в соперничестве с БРИКС формируют новый миропорядок - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Мир ждет встряска. G7 в соперничестве с БРИКС формируют новый миропорядок
Мир ждет встряска. G7 в соперничестве с БРИКС формируют новый миропорядок - 24.10.2024, ПРАЙМ
Мир ждет встряска. G7 в соперничестве с БРИКС формируют новый миропорядок
Мировой экономический и стратегический порядок меняется, пишет Bloomberg. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:45+0300
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брикс
g7
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россия
китай
бразилия
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировой экономический и стратегический порядок меняется, пишет Bloomberg.В этих условиях G7, включая США, сплотилась против России после начала конфликта. Альтернативное объединение стран — БРИКС, включающий Бразилию, Россию, Индию и Китай, расширяется. К БРИКС присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИндия и Китай работают над экономическим сотрудничеством, несмотря на пограничный спор. Япония и Южная Корея пересматривают отношения с Китаем из-за протекционистских мер США.В Южной Америке свои противоречия. Луис Инасиу Лула да Силва вернулся на пост президента Бразилии, победив Жаира Болсонару. Лула борется с главой центрального банка и Petrobras, пытаясь вернуть стране экономические успехи. Новый президент соседней Аргентины Хавьер Милей инициировал программу жесткой экономии, что вызвало недовольство населения. Он отказался от планов присоединиться к БРИКС и проигнорировал саммит MERCOSUR. Лула и Милей борются за лидерство на континенте.Меняется мировой экономический и стратегический порядок — власть становится многополярной. США выбирают между республиканцем-изоляционистом Дональдом Трампом и интернационалисткой-демократкой Камалой Харрис.Как отмечается, все это показывает, что нынешний миропорядок ждет встряска, и бывшие враги могут стать союзниками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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индия
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брикс, g7, индия, россия, китай, бразилия, аргентина
БРИКС, G7, ИНДИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА
12:45 24.10.2024
 
Мир ждет встряска. G7 в соперничестве с БРИКС формируют новый миропорядок

Bloomberg: противостояние G7 и БРИКС формирует новый миропорядок

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировой экономический и стратегический порядок меняется, пишет Bloomberg.
В этих условиях G7, включая США, сплотилась против России после начала конфликта. Альтернативное объединение стран — БРИКС, включающий Бразилию, Россию, Индию и Китай, расширяется. К БРИКС присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.
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Индия и Китай работают над экономическим сотрудничеством, несмотря на пограничный спор. Япония и Южная Корея пересматривают отношения с Китаем из-за протекционистских мер США.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
СМИ: МВФ ждет большего вклада в рост мировой экономики от БРИКС, а не от G7
07:31
В Южной Америке свои противоречия. Луис Инасиу Лула да Силва вернулся на пост президента Бразилии, победив Жаира Болсонару. Лула борется с главой центрального банка и Petrobras, пытаясь вернуть стране экономические успехи. Новый президент соседней Аргентины Хавьер Милей инициировал программу жесткой экономии, что вызвало недовольство населения. Он отказался от планов присоединиться к БРИКС и проигнорировал саммит MERCOSUR. Лула и Милей борются за лидерство на континенте.
Меняется мировой экономический и стратегический порядок — власть становится многополярной. США выбирают между республиканцем-изоляционистом Дональдом Трампом и интернационалисткой-демократкой Камалой Харрис.
Как отмечается, все это показывает, что нынешний миропорядок ждет встряска, и бывшие враги могут стать союзниками.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БРИКСG7ИНДИЯРОССИЯКИТАЙБРАЗИЛИЯАРГЕНТИНА
 
 
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