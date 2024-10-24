https://1prime.ru/20241024/briks-852400916.html

"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС

"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС

Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что Российская Федерация стала неформальным лидером глобального Юга. К такому выводу пришли авторы публикации в чешском | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:52+0300

2024-10-24T15:52+0300

2024-10-24T15:53+0300

политика

запад

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россия

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что Российская Федерация стала неформальным лидером глобального Юга. К такому выводу пришли авторы публикации в чешском издании Lidovky.Примечательно, что авторы материала сначала выразили некоторое удивление тем обстоятельством, что Российская Федерация, оказывается, не так же сильно изолирована: "Кадры из Казани подтверждают, что Россия не тот изгой, каким ее хотели бы видеть мечтатели".А затем издание и вовсе открывает читателям глаза на факт российского лидерства: "Давайте признаем, что путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга".В подтверждение этого тезиса в статье указывается, что на сторону России встали большинство стран Африки, Азии, Латинской Америки и некоторые западные прогрессисты. Саммит БРИКС в Казани - самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, проведенное в Российской Федерации с начала СВО. При этом гостями казанского саммита стали представители гораздо большего числа государств, чем того хотелось бы либеральным демократам, говорится в публикации.

https://1prime.ru/20241024/sanktsii-852396723.html

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запад, глобальный юг, россия