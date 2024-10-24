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"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ
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"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС
"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС
Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что Российская Федерация стала неформальным лидером глобального Юга. К такому выводу пришли авторы публикации в чешском | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:52+0300
2024-10-24T15:53+0300
политика
запад
глобальный юг
россия
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что Российская Федерация стала неформальным лидером глобального Юга. К такому выводу пришли авторы публикации в чешском издании Lidovky.Примечательно, что авторы материала сначала выразили некоторое удивление тем обстоятельством, что Российская Федерация, оказывается, не так же сильно изолирована: "Кадры из Казани подтверждают, что Россия не тот изгой, каким ее хотели бы видеть мечтатели".А затем издание и вовсе открывает читателям глаза на факт российского лидерства: "Давайте признаем, что путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга".В подтверждение этого тезиса в статье указывается, что на сторону России встали большинство стран Африки, Азии, Латинской Америки и некоторые западные прогрессисты. Саммит БРИКС в Казани - самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, проведенное в Российской Федерации с начала СВО. При этом гостями казанского саммита стали представители гораздо большего числа государств, чем того хотелось бы либеральным демократам, говорится в публикации.
https://1prime.ru/20241024/sanktsii-852396723.html
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запад, глобальный юг, россия
Политика, ЗАПАД, Глобальный Юг, РОССИЯ
15:52 24.10.2024 (обновлено: 15:53 24.10.2024)
 
"Давайте признаем". Западные либералы обиделись на кадры с саммита БРИКС

Lidovky: Россия стала неформальным лидером Глобального Юга

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что Российская Федерация стала неформальным лидером глобального Юга. К такому выводу пришли авторы публикации в чешском издании Lidovky.
Примечательно, что авторы материала сначала выразили некоторое удивление тем обстоятельством, что Российская Федерация, оказывается, не так же сильно изолирована: "Кадры из Казани подтверждают, что Россия не тот изгой, каким ее хотели бы видеть мечтатели".
А затем издание и вовсе открывает читателям глаза на факт российского лидерства: "Давайте признаем, что путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга".
В подтверждение этого тезиса в статье указывается, что на сторону России встали большинство стран Африки, Азии, Латинской Америки и некоторые западные прогрессисты.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС
13:14
Саммит БРИКС в Казани - самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, проведенное в Российской Федерации с начала СВО. При этом гостями казанского саммита стали представители гораздо большего числа государств, чем того хотелось бы либеральным демократам, говорится в публикации.
 
ПолитикаЗАПАДГлобальный ЮгРОССИЯ
 
 
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