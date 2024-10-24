https://1prime.ru/20241024/briks-852404322.html

Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов

Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов

Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T18:27+0300

2024-10-24T18:27+0300

2024-10-24T18:37+0300

политика

владимир путин

расширение брикс

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.Все новые члены БРИКС принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и инициативы, заявил президент России."Могу с удовлетворением констатировать, что все они (новые участники - ред.) принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные и перспективные идеи и инициативы. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нем приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://1prime.ru/20241023/briks-852369245.html

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владимир путин, расширение брикс