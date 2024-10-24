https://1prime.ru/20241024/briks-852404322.html
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:27+0300
2024-10-24T18:27+0300
2024-10-24T18:37+0300
политика
владимир путин
расширение брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_c14454af0027ced1e68a5081548c2495.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.Все новые члены БРИКС принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и инициативы, заявил президент России."Могу с удовлетворением констатировать, что все они (новые участники - ред.) принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные и перспективные идеи и инициативы. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нем приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20241023/briks-852369245.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_79a60c12602b03c520505bf7473e57fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, расширение брикс
Политика, Владимир Путин, расширение БРИКС
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Путин: Россия делала все, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.
Все новые члены БРИКС принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и инициативы, заявил президент России.
В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине
"Могу с удовлетворением констатировать, что все они (новые участники - ред.) принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные и перспективные идеи и инициативы. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нем приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.