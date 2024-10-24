Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241024/briks-852404322.html
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:27+0300
2024-10-24T18:37+0300
политика
владимир путин
расширение брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_c14454af0027ced1e68a5081548c2495.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.Все новые члены БРИКС принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и инициативы, заявил президент России."Могу с удовлетворением констатировать, что все они (новые участники - ред.) принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные и перспективные идеи и инициативы. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нем приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций", - сказал Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20241023/briks-852369245.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_79a60c12602b03c520505bf7473e57fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, расширение брикс
Политика, Владимир Путин, расширение БРИКС
18:27 24.10.2024 (обновлено: 18:37 24.10.2024)
 
Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов

Путин: Россия делала все, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью, это получилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе. Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. У нас это получилось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
По словам российского лидера, новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Они почувствовали, что в объединении есть самое главное: взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.
Все новые члены БРИКС принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и инициативы, заявил президент России.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
В Кремле оценили понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине
Вчера, 17:30
"Могу с удовлетворением констатировать, что все они (новые участники - ред.) принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные и перспективные идеи и инициативы. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нем приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ПолитикаВладимир Путинрасширение БРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала