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Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию

Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию

Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T18:42+0300

2024-10-24T18:42+0300

2024-10-24T18:43+0300

экономика

владимир путин

брикс

банки

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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владимир путин, брикс, банки