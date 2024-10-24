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Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/briks-852404763.html
Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию
Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию
Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:42+0300
2024-10-24T18:43+0300
экономика
владимир путин
брикс
банки
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. "Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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владимир путин, брикс, банки
Экономика, Владимир Путин, БРИКС, Банки
18:42 24.10.2024 (обновлено: 18:43 24.10.2024)
 
Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию

Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.
"Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС
13:14
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ЭкономикаВладимир ПутинБРИКСБанки
 
 
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