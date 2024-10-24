Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/briks-852405050.html
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:50+0300
2024-10-24T18:50+0300
экономика
владимир путин
новый банк развития брикс
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/07/824890782_0:383:2281:1666_1920x0_80_0_0_6df7594b37ce78486f24750b8aa97dd8.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия предложила продлить председательство в этом банке (БРИКС – ред.) Бразилии и президента банка госпожи (Дилмы - ред.) Роуссефф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20241023/indoneziya-852364022.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/07/824890782_0:169:2281:1880_1920x0_80_0_0_99db9cd44354b123b315a0e5dbf415f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, новый банк развития брикс, бразилия
Экономика, Владимир Путин, Новый банк развития БРИКС, БРАЗИЛИЯ
18:50 24.10.2024
 
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС

Путин: Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф
Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россия предложила продлить председательство в этом банке (БРИКС – ред.) Бразилии и президента банка госпожи (Дилмы - ред.) Роуссефф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться
Вчера, 15:19
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ЭкономикаВладимир ПутинНовый банк развития БРИКСБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала