https://1prime.ru/20241024/briks-852405050.html
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:50+0300
2024-10-24T18:50+0300
2024-10-24T18:50+0300
экономика
владимир путин
новый банк развития брикс
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/07/824890782_0:383:2281:1666_1920x0_80_0_0_6df7594b37ce78486f24750b8aa97dd8.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия предложила продлить председательство в этом банке (БРИКС – ред.) Бразилии и президента банка госпожи (Дилмы - ред.) Роуссефф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20241023/indoneziya-852364022.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/07/824890782_0:169:2281:1880_1920x0_80_0_0_99db9cd44354b123b315a0e5dbf415f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новый банк развития брикс, бразилия
Экономика, Владимир Путин, Новый банк развития БРИКС, БРАЗИЛИЯ
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
Путин: Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россия предложила продлить председательство в этом банке (БРИКС – ред.) Бразилии и президента банка госпожи (Дилмы - ред.) Роуссефф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
Глава Нового банка развития призвала Индонезию немедленно присоединиться
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.