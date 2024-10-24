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Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС

Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ

Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС

Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T18:50+0300

2024-10-24T18:50+0300

2024-10-24T18:50+0300

экономика

владимир путин

новый банк развития брикс

бразилия

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия предложила продлить председательство в этом банке (БРИКС – ред.) Бразилии и президента банка госпожи (Дилмы - ред.) Роуссефф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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владимир путин, новый банк развития брикс, бразилия