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Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/briks-852405530.html
Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT
Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT
БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T19:10+0300
2024-10-24T19:11+0300
экономика
владимир путин
брикс
альтернатива swift
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС. Глава государства добавил, что у других государств - участников БРИКС тоже есть свои системы расчетов, Россия их тоже будет использовать и уже использует. "Но какой-то отдельной, общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на консультативном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути", - отметил Путин. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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владимир путин, брикс, альтернатива swift
Экономика, Владимир Путин, БРИКС, альтернатива SWIFT
19:10 24.10.2024 (обновлено: 19:11 24.10.2024)
 
Путин: БРИКС не создает альтернатив SWIFT

Путин: БРИКС не создает альтернатив системе SWIFT

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT
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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. БРИКС не создает никаких альтернатив SWIFT, РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, у ряда других стран БРИКС такая возможность тоже есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС.
Глава государства добавил, что у других государств - участников БРИКС тоже есть свои системы расчетов, Россия их тоже будет использовать и уже использует.
"Но какой-то отдельной, общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на консультативном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути", - отметил Путин.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
Путин: страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию
18:42
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ЭкономикаВладимир ПутинБРИКСальтернатива SWIFT
 
 
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