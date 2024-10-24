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Госдума в I чтении одобрила проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Госдума в I чтении одобрила проект федерального бюджета на 2025-2027 годы - 24.10.2024, ПРАЙМ

Госдума в I чтении одобрила проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:57+0300

2024-10-24T13:57+0300

2024-10-24T13:57+0300

россия

госдума

бюджет

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 14 ноября Документ внесен правительством РФ. Он сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России на 2025-2027 годы. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. На реализацию национальных проектов предусмотрено 5,765 триллиона рублей в 2025 году, 6,302 триллиона в 2026 году, 6,356 триллиона в 2027 году. На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику – 15,7%, национальную экономику – 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 8,3%. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2027 году – до 43,154 триллиона (17,4% ВВП); расходов – до 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% ВВП) соответственно. Таким образом, ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут выступать внутренние госзаимствования, при этом использовать средства ФНБ на его покрытие не планируется. Предполагается, что расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга в общем объеме расходов бюджета с 7,7% в 2025 году увеличатся до 7,9% в 2026 году, а затем уменьшатся до 7,8% в 2027 году. При этом верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2026 года составит 29,386 триллиона рублей, внешнего - 61,1 миллиарда долларов (или 55,5 миллиарда евро); на начало 2027 года – 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (или 53,4 миллиарда евро) соответственно; на начало 2028 года – 39,005 триллиона рублей и 56,5 миллиарда долларов (или 50,9 миллиарда евро) соответственно. Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом инфляция в эти два года ожидается не выше 4%. В проекте бюджета регионам предусмотрены межбюджетные трансферты в 2025 году на сумму 3,26 триллиона рублей, в 2026 году – 3,29 триллиона, в 2027 году – 3,3 триллиона. Также запланированы бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов: в 2025 году - до 250 миллиардов рублей, в 2026-2027 годах - до 150 миллиардов рублей в год. Помимо этого, предусмотрены дотации субъектам РФ в 2025-2026 годах на сумму 1,28 триллиона рублей в год, в 2027 году – 1,29 триллиона; а также субсидии: в 2025 году – 1,47 триллиона рублей, в 2026-2027 годах – 1,5 триллиона ежегодно.

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россия, госдума, бюджет